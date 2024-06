Pankows verschollener Reichsadler liegt in Grünau So soll der bizarre Streit um die Rathaus-Skulptur gelöst werden

Thront ein Preußen-Adler aus DDR-Produktion künftig wieder auf dem Pankower Rathaus? Es geht um den „Reichsadler mit Weltkugel“. Der befand sich zur Einweihung 1903 auf dem Dach des Rathaus-Eingangsportals an der Breiten Straße, wurde aber wahrscheinlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetarmee entfernt.

Nun solle offenbar eine Replik angebracht werden. Das berichtete der Linkspolitiker Frederik Bordfeld am Mittwochabend auf der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Das Bezirksamt habe den Plan Ende Mai im zuständigen BVV-Ausschuss vorgestellt.

Bordfeld kritisierte, ein weltoffener Bezirk wie Pankow dürfe sich nicht mit „Machtsymbolen der Kaiserzeit“ schmücken. Er bezichtigte die Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne), die Sache im Hinterzimmer im Zuge der Sanierung des Rathauses eingefädelt zu haben. „Die Sanierung war ein Thema für den Bezirk, aber von einem fehlenden Adler hatte ich noch nie etwas gehört.“ Demnach solle die „Nachbildung eines preußischen Adlers auf den noch existierenden Reichskronen über dem Haupteingang“ errichtet werden.

Ob der Denkmalschutz eingeweiht war, wollte Bordfeld von Koch wissen, wie viel der Adler den klammen Bezirk denn koste und ob das ein „verantwortungsbewusster Einsatz von Steuermitteln“ sei.

Der Auftrag wurde schon 1979 erteilt

Koch wies die Vorwürfe zurück – und stellte den kuriosen Fall in all seinen Verästelungen dar. Der damalige Rat des Stadtbezirks Pankow habe schon zu DDR-Zeiten – nämlich 1979 – „den Beschluss gefasst, die Fassaden des Rathauses und den Rathausturm zu rekonstruieren sowie den Rathaus-Adler neu herzustellen“. Letzterer sei „im Krieg verloren gegangen“.

Auf Grundlage eines historischen Fotos sei eine Kupfer-Nachbildung durch den „renommierten Kunstschmied Achim Kühn“ angefertigt worden. „Der Adler wurde 1989 fertiggestellt und noch in DDR-Mark bezahlt“, so Koch. Das Wappentier sei also „Eigentum des Bezirks Pankow“. Darüber hinaus sei bisher „kein Cent geflossen“.

Dennoch sei der stolze Greif nicht an seinem Bestimmungsort angebracht worden – schuld daran sei ein „Eklat“ nach der Wiedervereinigung gewesen. Insbesondere der aus West-Berlin stammende damalige Kultursenator Ulrich Roloff-Momin habe sich 1991 „in beleidigender Weise gegen die Form des Adlers ausgesprochen“, so Koch. „Die Arbeit wurde faktisch als DDR-Relikt abgelehnt.“

Die Replik lagert seit Jahrzehnten in Grünau

Darüber sei Kühn „derart enttäuscht gewesen, dass spätere Versuche scheiterten, die Auftragsarbeit nach Pankow zu holen“, berichtete die Bürgermeisterin weiter. „Der Adler steht heute immer noch im Hof der Werkstatt in Grünau und wartet darauf, endlich nach Pankow zu kommen.“ Unter diesem Link hier ist übrigens ein Foto der Skulptur zu finden.

Nach mehr als 30 Jahren solle der Konflikt nun gelöst werden. Der Bezirk habe Kühn inzwischen die denkmalfachlich korrekte Arbeit bestätigt und wolle den Adler wie einst verabredet in seinen Besitz bringen. „Es geht nicht um Präsentation von Machtsymbolen oder Verschwendung von Steuergeld, sondern um die Beilegung eines Konflikts, der im Kern auch ein Ost-West-Konflikt ist“, sagte Koch. Außerdem wolle man so verhindern, dass Kühn im Zweifel auch noch Lagerkosten vom finanziell gebeutelten Pankow einfordere.

Die kurioseste Wende sparte sich die Bürgermeisterin bis zum Schluss auf. Denn der Adler soll zwar zurück nach Pankow flattern – doch eine Entscheidung darüber, ob er tatsächlich angebracht, ist laut Koch noch gar nicht gefällt worden: „Es ist bislang auch im Zuge der Instandsetzung des Rathausdaches nicht geplant.“

So könnte der Pankower Adler könnte statt auf dem Dach des Rathauses im Keller verschwinden.

