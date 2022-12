Papst Benedikt XVI. nicht in Klinik Gesundheitszustand schlecht, aber stabil

Der Zustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa über Nacht nicht verändert. Dem 95-Jährige gehe es gesundheitlich zwar schlecht, die Situation sei aber stabil, meldete die Agentur unter Verweis auf namentlich nicht genannte Personen, die in Kontakt stünden mit dem früheren Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten.

Dort lebt Benedikt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden und wird inzwischen auch permanent von Ärzten überwacht und betreut. Italienische Medien berichten über eine sich schon seit Tagen verschlechternde Gesundheit - von starken Atemproblemen bis zu einem geschwächten Herzen.

Viele folgten dem Aufruf, für Benedikt zu beten

Laut „Bild“-Zeitung, die sich auf eine nicht namentlich genannte Quellen beruft, habe Papst Benedikt XVI. selbst entschieden, dass er nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden solle. Eine offizielle Mitteilung aus dem Vatikan gab es am Donnerstag zunächst nicht.

Der Vatikan plant aber einen Gottesdienst für den Schwerkranken. Die Messe für den emeritierten Papst soll am Freitag um 17.30 Uhr in der Lateranbasilika in Rom stattfinden. Der amtierende Papst Franziskus wird nicht anwesend sein.

Am Mittwoch hatte Papst Franziskus für Aufsehen gesorgt, als er verkündete, dass sein Vorgänger „sehr krank“ sei und die Gläubigen für den Deutschen beten sollten. Dies hatte bei vielen den Eindruck erweckt, der Bayer könnte im Sterben liegen. Der Heilige Stuhl teilte daraufhin mit, dass sich die Gesundheit des Papa Emeritus in diesen Tagen verschlechtert habe, dass die Lage aber unter Kontrolle sei. Viele Katholiken weltweit folgten dem Aufruf von Franziskus, für Benedikt zu beten. (dpa, KNA)

