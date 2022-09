Personalie Tagesspiegel schafft neue Position „Head of Audio“

Tatort Berlin“, „Gyncast“, „Gradmesser“, „Eine Runde Berlin“, „Berliner & Pfannkuchen“ – der Tagesspiegel hat in den letzten Jahren einige sehr erfolgreiche Podcast-Formate aufgebaut, die teilweise mehr als eine Million Downloads erreichen.

„Der Audiomarkt wird für uns immer wichtiger, gerade in der Ansprache eines jüngeren Publikums. Damit wir unser Angebot weiter verbessern und ausbauen können, vergrößern wir die Vernetzung in der Redaktion, aber auch mit den Bereichen Vertrieb, Vermarktung und Technik“, so die beiden Chefredakteure Christian Tretbar und Lorenz Maroldt. „Als neue ‚Head of Audio‘ des Tagesspiegels ist Eva Köhler für diese Aufgabe genau die richtige Besetzung. Mit ihrer Erfahrung wird sie an der Schnittstelle zwischen Redaktion und Verlag arbeiten, die Entwicklung neuer Formate begleiten und das crossmediale und zielgruppenorientierte Storytelling vorantreiben.“

Eva Köhler: „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Tagesspiegel den Audio-Bereich zu gestalten und mit den Kolleg:innen zusammenzuarbeiten, die bereits jetzt preisgekrönte Podcast-Formate erarbeitet haben und veröffentlichen.“

Die Journalistin, die seit Anfang September beim Tagesspiegel tätig ist, war zuletzt Projektleiterin Business Design beim Spiegel. Zuvor berichtete sie für den NDR und die ARD crossmedial über Technologie – zuletzt als Teil des NDR-Ressorts Investigation. Zudem war sie an der Entwicklung verschiedener Audioformate beteiligt, unter anderem einer ARD-Radiosendung, verschiedener Online-First-Formate sowie des Women-in-Tech-Podcasts „She Likes Tech“. Eva Köhler hat an der Axel Springer Akademie in Berlin und Hamburg volontiert.

