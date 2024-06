Peugeot E-5008 Ganz schön groß

Wo bin ich hier? Ist das wirklich nun ein großer SUV oder nicht doch ein Van? Angesichts des großzügigen Raumgefühls kann man sich das schon fragen. Wohl beides ist richtig - Peugeot präsentiert beim E-5008 einen selbstbewussten Mix aus Van-Qualitäten und schickem SUV-Charakter. Denn der neue Peugeot E-5008 bietet Platz für sieben Passagiere. Das bietet der Volvo EC90 auch – doch der spielt preislich in einer ganz anderen Liga und ist auch 25 Zentimeter länger als der vollelektrische E-5008. Der schafft auf 4,79 Länge ein komfortables Ambiente mit viel Fußraum, und auch die dritte Sitzreihe ist kein spartanischer Kinderhocker, sondern ein vollwertiger Sitz mit Kopfstütze, auf dem es selbst Erwachsene auf längeren Fahrten noch aushalten können – sofern die Mitfahrer auf der zweiten Reihe auf ein wenig Fußraum verzichten.

Schon mit dem bisherigen 5008, der 15 Zentimeter kürzer ist, war Peugeot europäischer Marktführer im Segment der 7-Sitzer – 40.000 Fahrzeuge wurden 2023 davon verkauft. Für den großzügigen Raum des neuen E-5008 sorgt die von Peugeot für den ganzen Stellantis-Multimarken-Konzern neuentwickelte STLA Medium-Plattform mit einem Radstand von 2,90 Meter. Zudem ist das bequeme Einsteigen in die dritte Reihe clever gelöst: Taste neben der Kopfstütze in der zweiten Sitzreihe auslösen – und schon schiebt sich der ganze Sitz mit gleichzeitig geklappter Rücklehne nach vorne.

Bis 2232 Liter Laderaum

Selbst mit sieben Passagieren bleibt noch ein Kofferraumvolumen von 350 Litern. Werden alle Sitze umgelegt, entsteht eine zwei Meter lange, ebene Fläche, die bis zu 2232 Liter Zuladung ermöglicht. Über dem Elektroantrieb unter der Fronthaube wäre sogar noch Platz für eine zusätzliche Ablage, einem so genannten Frunk, wo etwa das Ladekabel verstaut werden könnte – aber darauf verzichtet Peugeot. Zielgruppe für den E-5008 sind junge Familien mit mehreren Kindern und aktive, ältere Paare, die mit viel Platz komfortabel reisen möchten, sagen die Peugeot-Verantwortlichen.

Elegant-gestreckte Seitenlinien und ein steiles Heck – und ausdrucksstarke Felgen. © Foto: Peugeot

Im neuen E-5008 finden sich viele innere Werte, bei denen sich der Eindruck verfestigt, hier wird in Richtung Oberklasse geblinkt. Hochwertige Materialien für eine sehr gelungene Fahrgastzelle mit einer indirekten Ambientebeleuchtung für die umlaufende, strukturierte Aluminium-Verkleidung. Elegant wirkt der Innenraum auch durch die Oberflächenverkleidung durch melierten Stoff, der mit seiner haptisch-strukturierten Oberfläche sehr edel wirkt. Die qualitativ hochwertigen Sitze mit festen Seitenwangen - optional elektrisch einstellbar - sind schon in der Grundausstattung beheizbar.

Schwebendes Display

Dazu kommt der spektakuläre Panoramabildschirm, der scheinbar über dem Armaturenbrett schwebt. In dem 53 Zentimeter langen und leicht zum Fahrer gebogenen Bildschirm befinden sich sowohl als Headup-Display über dem Lenkrad alle wichtigen Fahrerinformationen wie auch der zentral angeordnete Touchscreen, mit dem Heizung/Klimaanlage, Navigation und Medien gesteuert werden können. Auch vom Beifahrersitz, der durch das großzügige Raumangebot einen Loungecharakter hat, können die Funktionen des Touchscreens gut erreicht werden. In der gehobeneren GT-Version handelt es sich um ein durchgehendes Display, während in der Basis-Version Allure zwei separate Displays nebeneinander im gleichen Rahmen sitzen.

Peugeot hat zudem sein Konzept der sogenannten i-Toggles erweitert, um den Bedienkomfort weiter zu steigern. Nun können zehn programmierbare Funktionen über berührungsempfindliche Tasten bedient werden, ohne ins Bedienmenü einsteigen zu müssen. Der kleine Gangwahlschalter für das Automatikgetriebe sitzt unauffällig neben dem Lenkrad am Armaturenbrett. Dadurch wirkt die Mittelkonsole, wo nur noch der Fahrmode-Schalter und die Handbremshebel sitzen, sehr aufgeräumt. Warum die Mittelkonsole trotzdem so groß und trennend zum Beifahrer gestaltet wurde, verwundert ein wenig - zumal der Fahrer optisch fasst ein wenig eingeengt sitzt.

Vorne kantig, ansonsten elegant

Auch äußerlich macht der E-5008 beste Figur. Dabei ist die kantige und breite Front stilistisch weitgehend identisch mit dem kleineren Bruder, dem ebenfalls neuen E-3008. Von dem auf der gleichen STLA Medium Elektro-Plattform gebauten kleineren E-3008 wurden übrigens im ersten Produktionsmonat Juni bereits 35.000 Exemplare verkauft, teilte Peugeot mit. Optisch selbstbewusst wird die hohe Front des E-5008 geprägt vom markanten Kühlergrill, der sich bis zur Taglicht-Signatur aus drei dünnen Scheinwerfern im peugeot-eigenen Säbelzahn-Look zieht. Darüber sitzen die sehr flachen LED-Scheinwerfer. In der gehobenen Ausstattungslinie GT sind diese mit der neuen Pixel-LED-Technologie ausgestattet, die den Lichtkegel der Scheinwerfer automatisch an die Verkehrssituation anpasst.

Hochwertiges Interieur, schwebendes Display und viel Platz auf drei Sitzreihen © Foto: Peugeot

Die seitlichen Flächen und Türen, die sehr glatt gestaltet sind, und die versenkten Fensterdichtungen geben der Karosserie eine schlichte Eleganz. Eine über die ganze Fahrgastzelle bis hin zum steil abfallenden Heck gezogene Metallspange verlängert den Wagen außerdem optisch. Die großen 19-Zoll-Reifen und ausgestellten Radhäuser mit schwarzer Verkleidung lassen den Wagen kraftvoll erscheinen. Statt Chrom gibt es viele hochglanz-lackierte Elemente, etwa an der Frontschürze und dem hinteren Stoßfänger. Von den sechs Farbtönen, die Peugeot anbietet, ist insbesondere Obsession Blau, das je nach Lichteinfall zwischen Blau und Grün chargiert, besonders gelungen.

Auf der Straße präsentiert sich der E-5008 mit gelungener Fahrwerksabstimmung und fester Lenkung; zur Kurvenstabilität trägt das tiefliegende Batteriepaket bei. Bei höheren Geschwindigkeiten aber wird der E-5008 etwas träge, selbst der Sport-Modus macht aus dem schweren Wagen keine spurtstarkes Gefährt. Trotz seiner 4,79 Meter Länge ist der SUV aber wendig und großstadttauglich, zumal er serienmäßig mit einer Rückfahrkamera ausgestattet ist. Gutes Detail: Die Kamera ist mit einer Reinigungsdüse ausgerüstet, um jederzeit klare Sicht zu gewährleisten.

40 Assistenzsysteme

Peugeot hat das Modell, das im französischen Sochaux gefertigt wird, zudem mit mehr als 40 Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen ausgestattet. In der Kombination ermöglichen sie teilweise ein autonomes Fahren. Zu den vielfältigen Funktionen gehören ein automatischer Geschwindigkeitsregler und Spurhalteassistent, sowie ein halbautomatischer Spurwechselassistent bei Überholvorgängen oder eine Geschwindigkeitsanpassung auf Grundlage von Straßenschildern. Beim Fahrtest, zu dem Peugeot eingeladen hatte, überraschte das System mit einer erstaunlich langen Toleranzzeit, wenn der Fahrer die Hände nicht am Steuer hat, bis ein Warnhinweis kommt.

Zudem reicht es dann, das für den großen Wagen überraschend kompakte, aber griffige Steuerrad leicht zu berühren, um den Warnhinweis zu stoppen. Die Nutzung des angebotenen halbautomatischen Spurwechselassistenten ist etwas unbefriedigend. Nach dem Setzen des Blinkers muss der Überholvorgang noch mit der Taste „ok“ bestätigt werden und dann zudem das Steuer festgehalten werden. Da kann man auch gleich selbst zum Überholen auf die andere Spur lenken.

Mit den beiden Schaltwippen, die dem Lenkrad sportiven Charakter verleihen, kann die Bremsenergiegewinnung gesteuert werden. Bei der stärksten Rekuperationsstufe bremst das 2.300 Kilo schwere Fahrzeug sehr deutlich ab, sobald der Fuß vom Beschleunigungspedal genommen wird. Einen klassischen one-pedal-drive bis zum völligen Stillstand, den viele Nutzer im dichten Großstadtverkehr sehr schätzen, aber gibt es nicht – auf die letzten Meter braucht es immer das Bremspedal.

Beste Reichweite im SUV-Segment

In der Basisversion wird der E-5008 von einem Permanentmagnet-Synchronmotor angetrieben, der 157 kW/210 PS aus einer 73 kWh starken Batterie an die Vorderachse bringt. Die Reichweite wird mit 500 Kilometer angegeben; die Geschwindigkeit ist auf 170 km/h abgeregelt. Die Long Range-Version mit 170 kW/230 PS soll mit der 96 kWh leistenden Batterie bis zu 660 Kilometer erreichen – der beste Wert im Segment der großen SUVs. Eine Gesamtleistung von 237 kW/320 PS hat die Dual Motor-Version, die an beiden Achsen angreift und damit Allradantrieb bietet. Die vollelektrischen Versionen können am Schnellader mit bis zu 160 kW Leistung in 30 Minuten bis auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Auch ein Mild-Hybrid im Angebot

Angeboten wird von Peugeot auch ein Plug-In HYBRID 195 e-DSC7, der einen 92 kW/125 PS starken Elektromotor mit einem 110 kW/150 PS starken Verbrennungsmotor kombiniert und eine rein elektrische Reichweite von 80 Kilometer hat. Zudem gibt es einen Mild-Hybrid 136 e-DSC6, bei dem eine während der Fahrt aufgeladene Batterie den 100 kW/136 PS starken Verbrennermotor unterstützt, und so bis zu 15 Prozent Kraftstoff einsparen soll. Der Mild-Hybrid ist mit einem sechsgängigen Schaltgetriebe ausgerüstet.

Chrom ist nicht! Stattdessen gibt es viele lackierte Elemente – vom Stoßfänger bis zu den Radhaus-Umrandungen. © Foto: Peugeot

Angegeben wird von Peugeot für die Long Range Version ein durchschnittlicher Verbrauch von 15,7 kWh pro 100 Kilometer; bei Tempo 130 sollen es 24,5 kWh sein. Beim Fahrtest auf schwedischen Landstraßen mit einem Tempolimit von 70 km/h waren es knapp 18 kWh.

Viel Konkurrenz gibt es bei vollelektrischen Siebensitzer-SUVs nicht. Citroen, ebenfalls unter dem Stellantis-Dach, hat gerade den C3 Aircross vorgestellt. Sieben Sitze gibt es beim 4,39 Meter langen Aircross aber nur mit Verbrennermotor; die elektrische Variante hat aus Gewichtsgründen nur fünf Sitze. Der Mercedes EQB ist zehn Zentimeter kürzer als der E-5008 und fängt bei knapp 54.000 Euro an, der 20 Zentimeter längere Kia EV9 kostet mindestens 72.000 Euro.

Acht Jahre Garantie

Der Mild-Hybrid 136 e-DSC6 kostet in der Grundausstattungslinie Allure 42.250 Euro; den vollelektrischen E-5008 gibt es ab 51.150 Euro. Peugeot bietet außerdem eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometer an. Bestellt werden können die Modelle ab sofort, die Auslieferung wird für den Herbst geplant.