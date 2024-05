Alte Beziehungsmuster durchbrechen „Es geht nicht um Abenteuer, sondern darum, sich mit jemandem sicher zu fühlen“

Frau Brehm, aus Ihrer Erfahrung als Paartherapeutin: Was macht eigentlich eine gute Beziehung aus?

Viele Leute haben inzwischen verstanden, dass Kommunikation wichtig ist. Sich selbst mitzuteilen, aber auch die andere Person verstehen zu wollen. Doch Kommunikation ist nicht alles. Wenn wir kein Vertrauen und keine Nähe empfinden, kann die andere Person noch so schöne Worte wählen – im Zweifel kommen sie nicht bei uns an. So entstehen viele Missverständnisse.

