Ärger um Radfahrer im Berliner Ausflugsparadies „Die Raserei ist eine Zumutung geworden“

Die Scharfe Lanke im Berliner Westen ist ein erholsamer Fleck, den sich Spaziergänger und Radfahrer teilen: Am Ufer führt der beliebte „Havelradweg“ entlang, der Teil dieser Promenade ist und gerade für Millionen erneuert wird. Letzte Woche aber gab’s Knatsch: Denn Fußgänger und Radfahrer kommen sich ständig in die Quere – wie überall am Havelradweg.

Das Problem ist nicht neu, aber politisch noch immer nicht gelöst. Hier eine Simulation, wie es die Planer vor dem Umbau vorgesehen haben. Radfahrer mittenmang - aber insgesamt nur wenig Menschen. Das entspricht nicht der Realität, schon gar nicht am sonnigen Wochenende, wenn alles in Berlin-Spandau an die Havel strömt.

Die Scharfe Lanke, wie sie sein sollte. © Quelle: Glaßer & Dagenbach Landschaftsarchitekten

Anlass für den Knatsch war die Kritik von Radfahrern im Tagesspiegel, die sich über die Schranken mitten auf dem Havelradweg ärgerten: Ein simpler Poller hätte es auch getan, da käme man dann aber leichter vorbei. Denn verhindert werden soll laut Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, die illegale Einfahrt von Autos.

Die Schranke an der Scharfen Lanke in Spandau. © Schmidt/ADFC Spandau

Fußgänger ärgern sich wiederum über Radfahrer und fühlen sich bedrängt, gehetzt, unter Druck gesetzt. Dazu bekam ich mehrere Briefe von Fußgängerinnen und Fußgängern, und besonders interessant waren die Worte von Leserin Heike Goldbach: „Über die Formulierung des Lesers, der das kurzzeitige Absteigen vom Fahrradsitz nahezu als ‚Schikane‘ empfindet, könnte ich an die Decke gehen“, schreibt sie in ihrem Brief an den Tagesspiegel. Doch hinter ihrer Kritik steckt mehr als nur allgemeines Fahrrad-Bashing.

Es handelt sich hier schon längst nicht mehr nur um harmlose Ausflugsradler. Fußgänger an der Scharfen Lanke

Die Tagesspiegel-Leserin richtet den Blick auf den östlichen Abschnitt an der Laube von Albert Einstein, wo sich Radfahrer nicht an die Regeln halten würden. Dort sind die Wege schmaler, enger, führen sogar zwischen den Lauben entlang.

„Seit der Wiedereröffnung im September 2022 hat sich dieser, merkwürdigerweise nur mit einer anstatt zwei Halbschranken begrenzte Weg nahezu zu einer Rennstrecke für Zweiradnutzer entwickelt, dass man zeitweilig das Gefühl hat, dort würde für die Tour de France trainiert“, berichtet Goldbach über die Raserei durch die Laubenkolonie.

"Mein Schlösschen". Die Laube von Albert Einstein im Burgunderweg - an der Scharfen Lanke in Berlin-Spandau. © André Görke

Auch diese Gedenktafel steht am Wegesrand. © André Görke

„Es handelt sich hier schon längst nicht mehr nur um harmlose Ausflugsradler, die den gut ausgebauten Weg widerrechtlich nutzen, sondern immer öfter auch um Sportradfahrer in voller Montur, die teilweise sogar auf geräuscharmen E-Bikes temporeich vorbeizischen“, so Goldbach.

„Wir Pächter der dortigen Laubengrundstücke werden regelmäßig Zeugen der zwischen Radfahrenden und Spaziergängern ausgetragenen Konflikte und müssen auch selbst hasengleich aufpassen, wenn wir, zunächst vorsichtig nach links und rechts blickend, vor unseren Gärten auf die Verkehrsachse treten.“ Wer etwas sage, werde dann auch noch übel von Rasern beschimpft.

Steht seit 1992 an der schönen Scharfen Lanke: "Hochwendelnd". © André Görke - Urheber: Volkmar Haase/VG Bild-Kunst, Berlin, 1974

„Auch wenn das Radfahren dort verboten ist, möchte man es ja eigentlich niemandem verleiden“, so Goldbach. „Es ist schade, wenn immer gleich überall Verbotsschilder aufgehängt werden müssen, damit das gesellschaftliche Miteinander geregelt ist.“

„Aber die Raserei und Rücksichtslosigkeit auf diesem Weg ist bereits jetzt schlicht eine Zumutung geworden, und man möchte sich nicht ausmalen, was passiert, wenn im Frühjahr das Wetter auch für Hobby-Radler wieder attraktiv ist.“

Schranken bremsen Radfahrer aus

Wegen der Schranken hatten sich weitere Radfahrer bei Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, gemeldet. Auch der Fahrrad-Klub ADFC Spandau hat das ungelöste Problem auf der Agenda. Doch der Stadtrat hält dagegen.

Die Schranke an der Scharfen Lanke in Spandau. © Schmidt/ADFC Spandau

„Die Wegesperren wurden regelkonform mit einem Abstand von 1,50 Metern zwischen den Halbschranken montiert, damit zum Beispiel Rollstühle oder Handkarren zwischen den Schranken hindurchgefahren werden können“, schreibt Schatz an Leserin Jutta Kerling und nennt weitere Vorteile der Schranke: „Zugleich gewährleisten die Einbauten, dass Radfahrende nur mit einer deutlichen Geschwindigkeitsreduzierung in die Grünanlage einfahren können.“ Es geht also doch nicht nur um illegale Auto-Einfahrten.

Hecken und schwere Steine, damit keiner um die Schranken herumfährt

Im Frühjahr 2023 wird es mehr Schilder geben, die auf gegenseitige Rücksichtnahme und Vorrang für den Fußverkehr hinweisen. Und Stadtrat Schatz kündigt weitere Baumaßnahmen an, um das Umfahren der Schranken über diese Wiesen zu verhindern.

Hier führt der Radweg gar nicht lang, doch auch hier gibt es Beschwerden. © BA Spandau

„Das Umgehen oder Umfahren der Wegesperren über die Wiesenfläche sollen künftig durch das Positionieren eines Findlings und einer Rosenhecke in diesem Bereich verhindert werden“, so Schatz. „Die Mitarbeitenden des für die Grünanlage Scharfe Lanke zuständigen Parkreviers des Straßen- und Grünflächenamtes (SGA) werden das Nutzerverhalten und die weiteren Entwicklungen insbesondere in den Sommerhalbjahren beobachten und ggf. andere Lösungen entwickeln.“

Muss am Ende der Havelradweg verlegt werden? Schon heute nutzen manche Radfahrer im Alltag lieber die parallele Jaczostraße, um dem Trubel an der Scharfen Lanke zu entgehen. Aber ein „Havelradweg“ wäre das dann nicht mehr.

