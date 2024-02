Das neue Museum am Kulturforum und sein Name Warum nicht MM?

Man kann am bisher als „Museum der Moderne“ bezeichneten Neubau auf dem Kulturforum kritisieren, was man will, etwa die alle Maßstäbe der Museumsarchitektur sprengenden Kosten. Was dieses Berliner Projekt aber wirklich nicht verdient hat, ist das, was ihm jetzt der neue Direktor Klaus Biesenbach antut: Die Umbenennung zu „berlin modern“. Geht’s noch lokalkultiger, noch weniger weltstädtisch? Kaum.