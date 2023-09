E-Zigaretten, Medikamente und Nikotinpflaster So kommt man am ehesten von den Zigaretten los

Fast jeder dritte Erwachsene oder Jugendliche in Deutschland raucht regelmäßig oder gelegentlich, jährlich sterben mehr als 127.000 Menschen an den Folgen. Jeder Vierte will mit dem Zigarettenkonsum aufhören, inzwischen steht eine Vielzahl von Hilfsmitteln zur Verfügung. Doch welche Methode wirkt am besten? Dieser Frage ist nun das unabhängige, internationale Forschernetzwerk Cochrane systematisch nachgegangen.