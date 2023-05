Kaffee und Klettergerüst An diesen Orten in Berlin genießt die ganze Familie den Frühling

Die langen Frühlingswochenenden sind bald da. An Himmelfahrt und Pfingsten treffen Familien sich gern in größerer Runde – um das schöne Wetter unter blühenden Bäumen zu genießen. Oft ist es allerdings schwer, den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. In klassischen Ausflugslokalen und Biergärten langweilen sich Kinder meist nach kurzer Zeit. Aber auf Spielplatz oder Picknick haben viele Erwachsene keine Lust: Dort sitzt man unbequem, es gibt keinen Cappuccino und keine Toilette. Wir haben uns auf die Suche gemacht und Orte in der Stadt gefunden, an denen sich die ganze Familie wohlfühlt.