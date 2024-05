Miranda Julys phänomenal feinnerviger Roman „Auf allen Vieren“ Sex und Versöhnung

Einmal quer durchs Land, von Los Angeles nach New York und zurück, das ist der Plan. Doch eigentlich läuft nichts nach Plan in diesem Roman und das soll es auch gar nicht. Sind Zufälle nicht viel spannender? Und ungeheuer entlastend? So eine Reise hört sich natürlich großartig an, erst recht, wenn man sie alleine unternimmt, als Auszeit von Mann und Kind, finanziert mit einer satten, aber völlig unerwarteten Prämie (ein Satz über einen Blowjob wird zum Slogan einer Whiskeywerbung).

Doch schon bevor die Erzählerin startet, die sich die Reise zum 45. Geburtstag schenkt, träumt sie davon, die ganze Sache hinter sich zu haben. Wäre es nicht besser, zu fliegen? Und was, wenn ihr unterwegs etwas passiert?

Zum Buch Miranda July: Auf allen Vieren. Roman. Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024. 408 Seiten, 25 €. © Kiwi Verlag

Ihr Mann, der die Route plant, beschwichtigt sie. Und eigentlich war es sogar seine Idee, im Geplauder auf einer Party, bei der er philosophierte, es gäbe „Fahrer“ und „Einparker“ im Leben. Die Fahrer sind die coolen, nie hysterisch, immer bodenständig, sie brauchen keine Aufmerksamkeit. „Viel Spaß!“ ruft er immer, wenn sie aus dem Haus geht.

Wie leicht wäre das Leben, wenn Zeit und Raum einfach nur Kategorien der Anschauung wären wie in Kants Erkenntnistheorie. Doch die Seele macht ihr eigenes Ding. Sie deformiert und verzerrt, sie bläht auf und lässt schrumpfen, sie antizipiert und überspringt, bildet verrückte Kausalketten, versucht die tollsten Tricks. Beeinflusst von Hormonen und anderen Botenstoffen ist unsere Wahrnehmung alles andere als objektiv, so biochemisch sie auch abläuft.

Angst vor dem Alter

Als die Erzählerin, eine Künstlerin und Schriftstellerin, die sich bescheiden als „B-Promi“ klassifiziert, zufällig im Internet das Diagramm einer Östrogenkurve entdeckt, die mit Mitte Vierzig steil abfällt, ist sie alarmiert. Kaum etwas eignet sich so gut für klaustrophobische Ängste wie das Altern. Zwischen 25, 45 und 65 liegen jeweils 20 Jahre. Da die Zeit aber vorwärtsläuft, überlegt sie einmal, ist man mit 45 näher an 65 als an der unerreichbar gewordenen Jugend.

Klüger und witziger kann man kaum über weibliches Begehren und den Schrecken schwindender Libido schreiben als die 1974 in Vermont geborene Multimediakünstlerin Miranda July. Schon kurz nach der Stadtgrenze, bei einem ersten vorsorglichen Tankstellenstopp, zieht ein junger Mann mit ausdauerndem Blickkontakt so hingebungsvoll ihre Windschutzscheibe ab, dass sie beschließt, eine Nacht in Monrovia zu bleiben. Sie mietet ein schäbiges Motel-Zimmer. Und sie laboriert sich kunstvoll in eine Affäre hinein, in der sie zum ersten Mal in ihrem Leben die haltlos Begehrende ist. Er aber entzieht sich mit kapriziösem Aufwand, ihre Lust immer und immer wieder anheizend, während sie ihm wie ein Hündchen hinterherhechelt.

Animalische Sexualisierung

„Auf allen Vieren“, der Titel des Romans, lässt sich als animalische Sexualisierung verstehen. Die lesbische Jordi, Bildhauerin und engste Vertraute, sagt über eine ihrer grünen Marmor-Statuen: „Es heißt immer Doggystyle wäre so verletzlich (...), dabei ist es eigentlich die stabilste Position. Wie ein Tisch. Auf allen Vieren wirft einen so leicht nichts um.“

Miranda Julys Umgang mit Raum und Zeit und die Art, wie sie die Zügel schleifen lässt, während sie ihre Heldin in ein Bestiarium der Lust verstrickt, ist absolut betörend. Ihr Roman ist realistisch erzählt und zugleich mit allen Wassern anderer Künste gewaschen. Er ist eine Performance innerer Zustände, die dramaturgisch geschickt nach außen gestülpt werden.

Die Erzählerin lässt ihr Hotelzimmer aufwendig umbauen. Ausgerechnet von Claire, der Frau des begehrten Davey, nach dem Vorbild des Hotel Le Bristol in Paris, das ihr einmal schöne Tage bescherte: Tapeten mit üppigen Blumenmustern, Vorhänge, die das Tageslicht in „rosig goldenes Leuchten“ verwandeln, kostbare Fliesen, sanfte Handtücher, Seife, die nach Tonkabohnen duftet. Die 20.000 Dollar, die eigentlich für die Reise gedacht waren, fließen in den Umbau ein, mit Vorsatz (sie weiß, dass Davey und Claire genau diese Summe brauchen) und doch auch traumwandlerisch. Außer Jordi, der sie alles genauestens erzählt, weiß niemand, dass sie kaum eine halbe Stunde von zu Hause entfernt gestrandet ist.

Als sie nach zweieinhalb Wochen zurückkehrt, vermisst ihr Mann zwar die erwarteten New-York-Geschichten, sonst erzähle sie doch hemmungslos, selbst wenn sie nur beim Bäcker war, aber er hat als Musikproduzent genügend andere Dinge im Kopf. Sam, das siebenjährige nonbinäre Kind, das nach der Geburt tagelang in Lebensgefahr schwebte, ist zwar froh, dass die Mutter wieder da ist. Aber als die Eltern eine offene Ehe aushandeln, kommt es gut damit zurecht.

Einmal in der Woche fährt die Erzählerin in ihr Zimmer nach Monrovia, unter dem Vorwand, dort zu arbeiten, in Wahrheit aber, um ihrer obsessiven Lust zu folgen. Dabei ist das gar nicht so einfach. Davey ist mit Claire nach Sacramento gezogen, und sie muss sehen, wie sie ohne ihn zurechtkommt. Einmal lädt sie ihre Freundinnen ein, zu einem ihrer sonst online geführten „Open Source“-Gespräche über Ehe, Sex und Wechseljahre. Ein anderes Mal schläft sie dort mit Audra, einer älteren Frau, die vor Jahren Davey initiierte, nachdem sie sich mit Davey-Geschichten in Fahrt gebracht haben.

Liebesnest, Zeitkapsel, Mutterleib

Dieses Zimmer, eine Mischung aus Liebesnest, Zeitkapsel und Mutterleib, ist der große Clou des Romans, ein Ort der Transformation und der Bearbeitung von Traumata. Er gibt dem Experiment Raum, auf das sich die Hauptfigur einlässt: an ihrem Begehren festzuhalten und sich ihren Ängsten zu stellen. Ihre Großmutter hat sich mit 55 Jahren aus dem Fenster ihrer New Yorker Wohnung gestürzt, aus „Eitelkeit“, wie ihr Vater meint, nicht ohne vorher in einen schwarzen Plastiksack zu steigen, um den anderen weniger Arbeit zu machen. Ihre Tante sprang Jahre später aus dem gleichen Fenster.

Der Vater leidet unter Panikattacken und Depressionen und zog sie als Kind in seinen „Todessektor“ hinein. Irgendwann war sie zu alt, um ihm in seine Albträume zu folgen, „aber bis dahin war ich die meiste Zeit im Inneren seiner Angst gewesen. Es war ganz gemütlich dadrin. Gemütlich und aufregend; was könnte intimer sein?“

„Auf allen Vieren“ verbindet Tragik und Komik zu einem intimen Diorama fluiden Begehrens. Die Versöhnung mit dem weiblichen Altern, dargestellt in der Sexszene zwischen Audra und der Erzählerin, ist vielleicht die speziellste Form des „Versöhnungssex“, die man momentan lesen kann. Der phänomenal feinnervige Roman der US-amerikanischen Filmemacherin, Künstlerin und Schriftstellerin ist das zeitgenössische Pendant zu Philip Roths Prostata-Prosa.