Rechtsextreme Sprüche zum Partyhit Driftet die Jugend in Deutschland nach rechts?

Erst vor wenigen Wochen erschütterte eine Studie die deutsche Politiklandschaft: Unter jungen Menschen, war dort zu lesen, ist die AfD inzwischen die beliebteste Partei. Und nun dies: Auf Sylt grölen junge Menschen in einem Nobelclub die Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ zu dem beliebten Partyhit „L’Amour toujours“. Die Empörung ist groß, selbst der Bundeskanzler äußert sich. Driftet die deutsche Jugend nach Rechtsaußen ab?

Sylt ist kein Einzelfall

Fest steht eines: Sylt ist kein Einzelfall. Ausländerfeindliche Parolen wurden zu Italo-Hit aus dem Jahr 2001 zuletzt häufiger gegrölt. Mal war es eine Party in Schleswig-Holstein, ein Fest in Oldenburg, der Fasching in Bayern, ein Dorffest in Sachsen oder ein anderer Luxusclub, ebenfalls auf Sylt.

Erstmals tauchte das Lied in einer breiten Öffentlichkeit nach einer Feier in Mecklenburg-Vorpommern im November 2023 auf. Seitdem kursiert die Nazi-Version des Songs bei TikTok, Instagram oder X und wird dort gezielt von extremen Rechten verbreitet. Zum fröhlichen Discobeat soll selbst der Kampfspruch der NPD witzig wirken und vor allem eines: ganz normal.

Der Rechtsextremismusexperte David Begrich sagt dem Tagesspiegel: „Ich wäre vorsichtig damit, diese Leute aus dem Video für überzeugte Neonazis zu halten.“ Diese Gesänge seien eher ein Kennzeichen der Normalisierung bestimmter Einstellungen in der Gesellschaft. „Solche Sätze haben offenbar ihren Schrecken verloren und das ist eine gezielte Strategie der extremen Rechten“, sagt Begrich.

Dieser Trend sei nicht neu, habe sich aber zuletzt verstärkt: „Früher wäre so etwas nicht sofort im Internet gelandet und millionenfach angesehen worden, dann hätte sich auch nicht der Bundeskanzler dazu geäußert“, sagt Begrich. Die rechtsextremen Zeilen fallen aber zumindest auf fruchtbaren Nährboden.

Studien belegen Rechtsrutsch in der Jugend

Denn die Jugend schaut zunehmend pessimistisch auf die Welt und wählt häufiger rechts. Zu diesem Ergebnis kam kürzlich eine Jugendstudie unter anderem des Sozialwissenschaftlers Klaus Hurrelmann und des Politikwissenschaftlers Kilian Hampel. Demnach ist der Anteil der unter 30-Jährigen mit der Wahlabsicht AfD auf 22 Prozent angestiegen. 2022 lag der Wert noch bei neun Prozent. Die Autoren der Studie schreiben: „Ganz eindeutig ist es der AfD gelungen, sich als Protestpartei für die Ampel und als Problemlöser für die aktuellen Sorgen anzubieten.“

Allerdings gab es Kritik an der Studie. Man muss deren Ergebnis einschränken: Die 22 Prozent beziehen sich nur auf die Befragten, die wissen, wen sie wählen würden, und zum anderen auf all jene, die auch wählen gehen würden. Das macht einen Unterschied. 25 Prozent gaben zudem nämlich an, dass sie nicht wüssten, wen sie wählen.

10 Prozent wollen gar nicht wählen.

Zehn Prozent wollten gar nicht wählen. Der Anteil derjenigen, die AfD wählen würden, läge demnach bei rund 14 Prozent. Dieser Wert passt auch besser zu den Ergebnissen einer Forsa-Umfrage, die wenig später veröffentlicht wurde. Dort sprachen sich 14 Prozent der unter 30-Jährigen für die AfD aus.

Es gibt unter jungen Menschen derzeit einen Rechtsruck. Die Verschiebung zeigt sich nicht nur durch die Wahlabsicht, sondern auch durch die empfundenen Probleme der jungen Menschen. Kilian Hampel, Politikwissenschaftler

Auch weitere Umfragen legen einen Rechtsruck unter jungen Menschen nahe: Bei der Landtagswahl im Oktober 2023 in Hessen wurde die AfD unter den 18- bis 24-Jährigen mit 18 Prozent zweitstärkste Kraft. Das ergab damals eine Nachwahlbefragung von Infratest dimap ergab. Das wären acht Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2018. Bei der Landtagswahl in Bayern zur selben Zeit wurde die AfD in derselben Altersgruppe drittstärkste Kraft, nach CSU und Grünen.

Sorge vor zu vielen Flüchtlingen nimmt besonders unter jungen Menschen zu

Kilian Hampel, Mitautor der Jugendstudie, kennt die Kritik daran. Aber der Politikwissenschaftler bleibt dabei: „Es gibt unter jungen Menschen derzeit einen gewissen Rechtsruck. Die Verschiebung zeigt sich nicht nur durch die Wahlabsicht, sondern auch durch die empfundenen Probleme der jungen Menschen“, sagt Hampel. „Was wir gesehen haben in unserer Studie, ist, dass bestimmte Sorgen, die vom rechten Rand bespielt werden, sich auch bei Jüngeren verbreiten.“

41 Prozent hatten 2024 Sorge vor Flüchtlingsmassen.

In der Studie von 2022 hätten 22 Prozent Sorgen vor Flüchtlingsmassen gehabt, 2024 waren es dann schon 41 Prozent. „Auch der Eindruck, dass sich die Politik stärker um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche kümmert, hat unter jungen Menschen deutlich zugenommen“, sagt Hampel.

Die jungen Menschen schauen pessimistisch auf die Gesellschaft und in die Zukunft. Und es kommt noch etwas dazu: „Sie fühlen sich nicht genug von der Politik vertreten und so, als ob sie keine Stimme hätten“, sagt der Politikwissenschaftler. So lasse sich auch die hohe Zahl derer erklären, die in der Jugendstudie überhaupt keine Wahlabsicht äußern konnten oder nicht wählen gehen wollten. Die AfD biete laut Hampel einfache Lösungen und eine klare Ansprache, gerade im Internet: „Die anderen Parteien haben in diesem Bereich großen Nachholbedarf und müssen dringend handeln.“

Extreme Rechte will über das Internet in die Köpfe

„L’Amour toujours“, der Song aus Sylt, veranschaulicht die rechte Strategie, um in die Köpfe der Menschen zu kommen. „Die neue Rechte ist extrem gut vernetzt und organisiert. Das läuft sehr professionell ab“, sagt Rechtsextremismusexperte Begrich. „Aus ihrer Sicht geht es darum, ihre Themen zu setzen“, sagt er. „Das geht nicht mit 600-Seiten-Büchern, sondern mit Liedern und eben Memes im Internet.“

Diese Leute sagen selbst: Wir haben pro Tag eineinhalb Stunden, wo wir direkt in die Köpfe der jungen Leute reinsenden können. Die Währung ist Schnelligkeit, Aufmerksamkeit und Eingängigkeit. David Begrich, Rechtsextremismusexperte

Die Strategie dahinter sei nicht neu: „Eingängige Melodien mit eingängigen Parolen zu verbinden, haben in den Neunzigern schon Rechtsrockbands gemacht“, sagt Begrich. Heute gehe deren Verbreitung nur deutlich leichter. Es müssen keine Schulhof-CDs mehr gebrannt und heimlich verteilt werden. Stattdessen verbreiten sich heute innerhalb von Minuten Songs und Bildchen im Internet.

Das Gedankengut transportiert sich so zumindest implizit mit und wirkt mit jedem Mal normaler. „Diese Leute sagen selbst: Wir haben pro Tag eineinhalb Stunden, wo wir direkt in die Köpfe der jungen Leute reinsenden können“, sagt Begrich. „Die Währung ist Schnelligkeit, Aufmerksamkeit und Eingängigkeit.“

Eine Waffe zur Erlangung kultureller Hegemonie

Die Bedeutung dieser Strategie betonte zuletzt auch die Amadeu-Antonio-Stiftung in einem Bericht im Oktober 2023. Rechtsextremistische Memes „sollen nach außen auf vermeintlich harmlose Weise (‘Ist doch nur Spaß’) auf etwas hinweisen, was innerhalb der extrem rechten Szene als ‘Problem’ wahrgenommen wird (etwa Einwanderung aka ‘Massenmigration’).“

Mit der Melodie von „L’amour toujours“ etwa unterlegt die AfD inzwischen teilweise ihre politischen Videos – und macht sich so über die Empörung lustig. „Extrem rechte Memepraxis ist also einerseits spaßiges Mittel des Gemeinschaft-Erlebens und andererseits metapolitische Waffe“, schreibt die Amadeu-Antoniu-Stiftung.

Das alles ist Teil der sogenannten Metapolitik der Neuen Rechten. Es ist der Versuch, die „kulturelle Hegemonie“ zu erlangen, so hat der Rechtsextremist und AfD-Mitarbeiter Mario Müller einmal beschrieben. Diese bilde erst „den Denkrahmen“ für die Politik. „Sie bestimmt das sogenannte Overton window, das Fenster öffentlich vertretbarer Ideen und Meinungen“, schrieb Müller 2017 in einem Buch. Jedes Singen der Zeile „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ ist für die extreme Rechte insofern ein Erfolg und besonders im Blick ist die unzufriedene Jugend.