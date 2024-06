Stephen Kings neues Buch „Ihr wollt es dunkler“ In den Flammen des Unterbewusstseins

Es war ein düsterer Song, den Leonard Cohen 2016 kurz vor seinem Tod veröffentlichte, vielleicht der düsterste auf einem sowieso düsteren Album und darum auch der Titelsong: „You want it darker“. Ein Dialog mit Gott, eine Abrechnung mit ihm, durchdrungen von Cohens wütender Bereitschaft, vor seinen Schöpfer zu treten: „You want it darker, we kill the flame.“