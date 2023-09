Wagenknecht gegen Rackete Die Risse innerhalb der Linken lassen sich nicht mehr kitten

„Fähren statt Frontex“ fordern die Linken im Entwurf zum Programm für die Europawahl 2024. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex wollen sie umwandeln in eine „europäische Rettungsmission“. Sie fordern mehr Visa, mehr Einreisen, mehr Familiennachzug von Flüchtlingen in die EU. Das Programm klingt wie zugeschnitten auf die Seenotretterin und Klimaaktivistin Carola Rackete, Europa-Spitzenkandidatin der Linken.

„Zuwanderung muss sich in dem Rahmen bewegen, der unser Land nicht überfordert und in dem Integration möglich ist. Sonst entstehen Parallelgesellschaften“, sagte Sahra Wagenknecht jüngst im Tagesspiegel-Interview. Das Asylrecht sei nicht geschaffen worden, um Wohlstands-Differenzen zu überbrücken. Sie beschwor Werte wie Fleiß, gerierte sich als Anwältin der großen Mehrheit des Volkes: „Die meisten Menschen sind nun mal keine urbanen Besserverdiener.“

Hier klafft auseinander, was nicht mehr zusammenzufügen ist

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie sich Linke und Wagenknecht entfremdet haben, dann lieferte es das am Montag vorgestellte Europawahlprogramm. Hier klafft auseinander, was nicht mehr zusammenzufügen ist. Die Linke, einst als PDS Anwältin der „kleinen Leute“ im Osten, spricht nun vor allem junge, urbane, ökologisch bewegte Menschen an. Wagenknecht wiederum wendet sich mehr denn je an diejenigen, die sich von den vielen Wandeln überfordert fühlen und zur Protest-Stimmabgabe neigen. Das sind zwei Konzepte, die sich nicht vereinen lassen.

Zur Person Sahra Wagenknecht, 54, gehört seit 2009 dem Bundestag an, war zeitweise Fraktionsvorsitzende, zusammen mit Dietmar Bartsch. Sie ist verkracht mit der Linken-Spitze, die Wagenknecht zum Parteiaustritt animiert hat. Sie wuchs in Ost-Berlin auf, war Mitglied der SED, studierte erst Philosophie, dann Volkswirtschaftslehre. Ihre Karriere begann sie als prominenter Kopf der „Kommunistischen Plattform“ in ihrer Partei. Wagenknecht saß schon im Europaparlament, hatte diverse Funktionen in der Partei, die heute Die Linke heißt. Ein Regierungsamt hat sie nie ausgefüllt. Sie ist verheiratet mit Oskar Lafontaine, 79, Ex-SPD-Chef, dann Mitglied der Linken, die er inzwischen verlassen hat.

Schon lange liebäugelt Wagenknecht mit der Bildung einer eigenen Partei. Inzwischen kokettiert sie damit derart, dass eine Entscheidung, diesen Schritt am Ende doch nicht zu wagen, ihre Anhängerschaft, ihre Leser und Zuhörer, erheblich enttäuschen würde.

Der Autor leitet das Hauptstadtbüro beim Tagesspiegel. Er wartet noch immer darauf, dass Sahra Wagenknecht erstmals in ihrem Leben regieren will.

Natürlich weiß Sahra Wagenknecht um die hohen Hürden, eine erfolgreiche Partei zu etablieren. In der deutschen Nachkriegsgeschichte gelang das nur dreimal: den Grünen, der bundesweiten Etablierung der Linken und der AfD. Neue Parteien ziehen Chaoten und Sektierer an. Es bedarf Ordnung, Strukturen, vor allem aber Organisationserfahrung. Wagenknecht weiß um ihre Defizite, verweist selbstkritisch auf die von ihr gegründete „Aufstehen“-Bewegung, die großspurig startete und jäh endete.

Wie soll die Partei überhaupt heißen? Wagenknecht-Partei?

Das Wohl und Wehe der Gründung einer Wagenknecht-Partei hängt daher maßgeblich davon ab, ob sie Menschen versammeln kann, die die Anforderungen des Parteiengesetzes – Satzung, Vorstand, Programm, Mitgliederversammlungen, Wahlvorschläge, Gründung von Landesverbänden – effizient organisiert bekommen.

Maßgeblich wird zudem die Frage sein, wie die von Wagenknecht ins Auge gefasste Partei überhaupt heißen soll. Wagenknecht-Partei? Dieser Name wäre gewiss werbe- und wählerwirksam. „Wagenknecht“ ist längst eine Marke. Doch eine Partei nach einer Person zu benennen, hat in Deutschland keine Tradition. Außerdem: Was passiert, sollte Wagenknecht austreten oder schwer erkranken? Jeder konventionelle Name, schlimmstenfalls mit der Floskel „soziale Gerechtigkeit“, würde sogleich enttäuschen, ja das Projekt entzaubern.

Vorbild Dänemark

Eine von Wagenknecht geführte Partei könnte die dänische Sozialdemokratie zum Vorbild nehmen: rigide in der Migrationspolitik und fürsorglich in der Sozialpolitik. Eine solche Partei kann die politischen Verhältnisse in Deutschland zum Tanzen bringen. Die AfD müsste um ihren aktuellen Zuspruch fürchten. Der Linken könnte Wagenknecht den Todesstoß versetzen.

Bei der Europawahl im Juni 2024 gibt es keine Sperrklausel. Wagenknecht kann sich daher leichthin ein Mandat in Straßburg sichern, samt Diäten, Büros, Mitarbeiter, Geld – und das gleich fünf Jahre lang. Diese Perspektive ist für sie weit attraktiver und sicherer als das bisherige Bundestagsmandat. Parallel könnten sie die Partei aufbauen lassen, rechtzeitig vor den Ost-Wahlen im September 2024.

Aber vielleicht kommt alles auch ganz anders. Natürlich geht es der Bestseller-Autorin Wagenknecht immer wieder um sich selbst. „Ich kann mir auch eine Perspektive als Schriftstellerin und Publizistin vorstellen“, sagte sie erst im März. Allein für ihr Buch „Die Selbstgerechten“ strich sie 2022 stolze 720.869 Euro ein. In der Vergangenheit lief Wagenknechts Ich-AG deutlich erfolgreicher als ihre politische Laufbahn.