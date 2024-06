Klima-Podcast Gradmesser Wer blockiert Naturschutz und gute Politik für Europas Bauernhöfe?

Europas Landwirt:innen sind wütend, und das zu Recht. Wachsender Preisdruck, immer mehr Vorgaben und spürbare Folgen der Klimakrise, wie ganz aktuell in Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland, bringen gerade kleine und mittlere Betriebe in extreme Bedrängnis. In der EU haben deshalb zwischen 2005 und 2020 über ein Drittel aller Höfe aufgegeben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Die Sorgen der Bäuerinnen und Bauern sind absolut real, die Angebote der Politik zur Europawahl, ihre Probleme zu lösen, sind es dagegen oft nicht. Das gilt besonders für die rechtsextremen und populistischen Parteien, die in Deutschland und anderen Ländern auf die Bauernproteste aufspringen. Die AfD beispielsweise will alle EU-Subventionen streichen, dabei können viele kleine und mittlere Bauernhöfe nur noch mit den Geldern aus Brüssel existieren.

Mit rund 55 Milliarden Euro pro Jahr fließt tatsächlich mit das meiste EU-Geld in die Landwirtschaft. Doch dieses Geld geht aber vor allem an Großbetriebe in der Agrarindustrie, in Deutschland beispielsweise profitiert vor allem die Südzucker AG von den EU-Subventionen aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Fläche wird belohnt, mehr Umweltschutz dagegen kaum bis gar nicht - ein Grund, warum der Protest gegen neue Auflagen in dem Bereich zu Jahresbeginn eskaliert ist.

Dabei leiden die Höfe nicht nur einerseits bereits massiv unter Überschwemmung und Dürre, die Landwirtschaft, die in Europa insgesamt für rund Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist, spielt auch eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz. Woran liegt es also, dass die Politik das nicht ausreichend honoriert, sondern im Gegenteil den Umweltschutz in der Landwirtschaft und Vorgaben des Green Deal lieber wieder zurückdreht?

Theresa Crysmann vom Tagesspiegel Background Agrar und Ernährung schaut in dieser Gradmesser-Folge darauf, wer in Brüssel Naturschutz und gute Politik für Europas Bauernhöfe blockiert. Sie erfahren unter anderem, welche falschen Freunde sich den Bauern andienen, welche Rolle die Europäische Volkspartei inklusive CDU und CSU hier spielt, und warum sich der Groll der Bauern besonders auf die Grünen entlädt. Und es geht um Möglichkeiten für eine bessere Agrarpolitik und was die Umweltpolitik nach der EU-Wahl erwartet - auch im Blick auf die kommende ungarische Ratspräsidentschaft.

Über den Klima-Podcast „Gradmesser“



Was können wir gegen die Klimakrise tun? Dieser Frage geht Ruth Ciesinger jeden zweiten Freitag im Tagesspiegel-Podcast „Gradmesser“ nach. Hören Sie alle Folgen hier, bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt.

Den nächsten Gradmesser hören Sie am 21. Juni. Zu Gast ist dann Jens Beckert, Direktort des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftswissenschaften. Im Gespräch mit ihm geht es um unseren Konsum und Möglichkeiten einer realistischen Wirtschaftspolitik. Mit Fragen, Kritik oder Anregungen erreichen Sie uns unter gradmesser@tagesspiegel.de.