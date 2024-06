Tipps für die gynäkologische Hausapotheke Diese Helfer sollte jede Frau auf Vorrat haben

Wenn wegen der Menstruation der Unterbauch schmerzt, ist für viele Frauen weiterhin die Wärmflasche die wichtigste Helferin in der Not. Die Wärme kann Krämpfe lösen. Darum findet sich die Gummiflasche auch in fast jeder gynäkologischen Hausapotheke. Doch wer gut vorbereitet sein will, sollte sich auch über andere Hilfsmittel und Medikamente informieren. Was bei Frauen auf keinen Fall im heimischen Medizinschrank fehlen darf, verrät der Gynäkologie-Podcast Gyncast in seiner aktuellen Folge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Sie können den Podcast auch auf Spotify, Apple oder der Podcast-Plattform ihrer Wahl hören.

Das Problem: Nicht jedes Hilfsmittel wirkt bei jedem Menschen gleichermaßen. Mangler erklärt darum im Gyncast, warum es beispielsweise bei Schmerzmitteln gegen Menstruationsschmerzen wichtig ist, verschiedene Wirkstoffe auszuprobieren. Und Mangler spricht darüber, warum Naturheilmittel wie Mönchspfeffer helfen können, obwohl einige medizinische Studien gegen die Wirksamkeit sprechen.

Über den Gyncast

Wie funktioniert der weibliche Körper? Chefärztin Prof. Dr. Mandy Mangler erklärt es einmal im Monat im Gynäkologie-Podcast „Gyncast“. Abonnieren Sie den Podcast bei Spotify, Apple oder auf der Podcast-Plattform ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen.

Im Podcasts gibt Gynäkologin Mangler zusätzlich Tipps, wie viele elektronische Gesundheitstracker zu viel sind, woher Pilzinfektionen kommen und wie sie selber zu Hause ihre Arzneimittel kindersicher aufbewahrt. Außerdem erklärt sie, ab wann sich Menschen trotz vollem medizinischen Werkzeugkoffer sicherheitshalber untersuchen lassen sollten.