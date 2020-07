Die Corona-Krise lässt die Zahl der Arbeitslosen weiter steigen. Die Kurzarbeit erreicht ein Rekordniveau. Immer mehr Menschen benötigen Hartz IV. Wie dramatisch ist die Arbeitssituation für die Menschen? Und was würde geschehen, wenn die Infektionszahlen wieder deutlich steigen?

Wie viele Menschen haben inzwischen ihren Job verloren?

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen. Im Juni waren 2,85 Millionen Menschen ohne Job, 40.000 mehr als noch im Mai und 637.000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Normalerweise sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Juni am Ende der Frühjahrsbelebung saisonbedingt. Nach der Meinung von Volkswirten könnte im Sommer die Grenze von drei Millionen Arbeitslosen erreicht oder sogar leicht überschritten werden. Rund jede fünfte Arbeitslosigkeit ist nach Darstellung der Bundesagentur inzwischen der Corona-Krise geschuldet.

Immer mehr Menschen sind außerdem auf Hartz IV angewiesen. Deren Zahl der Betroffenen habe im Juni bei 4,1 Millionen gelegen, 152.000 Personen mehr als im Juni 2019. Damit waren im Juni nach Angaben der Bundesagentur 7,5 Prozent der Personen im erwerbsfähigen Alter auf staatliche Hilfe angewiesen.

Wie viele befinden sich noch in Kurzarbeit?

Im April sei der höchste jemals erreichte Stand an Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht worden, teilte die Arbeitsagentur mit. Demnach waren im April 6,83 Millionen Menschen in Kurzarbeit, nach 2,49 Millionen, die noch im März gemessen wurden. Insgesamt haben in der Corona-Krise inzwischen Betriebe für mehr als 12 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Zu den 11,8 Millionen im März, April und Mai kamen im Juni noch einmal Anzeigen für 342 000 Menschen hinzu, berichtete die Bundesagentur. Erfahrungsgemäß wird Kurzarbeit nicht in allen angezeigten Fällen realisiert. Die Bundesagentur rechnet mit den Betrieben mit einer Verzögerung von drei Monaten ab. „Der Arbeitsmarkt ist wegen der Corona-Krise weiterhin unter Druck“, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele. „Der massive Einsatz von Kurzarbeit stabilisiert aber den Arbeitsmarkt.“

[Alle aktuellen Entwicklungen in Folge der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier in unserem Newsblog.]

Nach Angaben des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung war im Mai jeder fünfte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Kurzarbeit. Im Durchschnitt fiel 58 Prozent der Arbeitszeit aus. 24 Prozent der Kurzarbeiter hätten überhaupt nicht gearbeitet. Rund die Hälfte der Unternehmen stockte das von der Bundesagentur für Arbeit bezahlte Kurzarbeitergeld für ihre Beschäftigten auf. Regional gab waren mit rund 25 Prozent die Regionen Baden-Württemberg und Niedersachsen-Bremen am stärksten von Kurzarbeit betroffen, die Regionen Berlin-Brandenburg sowie Rheinland-Pfalz mit 18 und 17 Prozent am wenigsten.

Was würde eine zweite Infektionswelle bedeuten?

„Bisher ist die Reaktion bei den Entlassungen angesichts des großen Wirtschaftseinbruchs noch sehr robust“, sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). „Es ist aber fraglich, wie viele Betriebe ihre Arbeitskräfte auch über einen zweiten Shutdown halten oder wirtschaftlich überhaupt überleben könnten.“ Allein die Unsicherheit, was über den Sommer hinweg geschehen wird, ob die Infektionszahlen zunehmen und es wieder zu mehr Einschränkungen kommt, lasse die Betriebe bei Neueinstellungen noch zurückhaltender sein. Betroffen davon sind junge Menschen, die eine Ausbildung beginnen wollen und ebenso Fachkräften, die nach einem neuen Job suchen. Dominik Groll vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, glaubt sogar: „Käme es zu einem zweiten bundesweiten Shutdown, dürften die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gravierender ausfallen als beim ersten Shutdown.“

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Während die Phase im Frühjahr als absolute Ausnahmesituation wahrgenommen worden sei, dürften sich die Erwartungen durch ein erneutes Herunterfahren der Wirtschaft grundlegend ändern. Die Hoffnung, dass das Gröbste überstanden ist, wäre dahin. Viele Unternehmen könnten wohl nicht wieder auf Kurzarbeit setzen, sondern müssten Angestellte entlassen.

Mehr zum Thema Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt Beschäftigungsbarometer zeigt historisches Tief

Fraglich ist auch, wie eine zweite Welle finanziert werden könnte. „Ein Großteil der Finanzpolster der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurde bereits durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit und massiven Einsatz von Kurzarbeit im Zuge des Lockdowns der ersten Welle beansprucht“, sagt Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Es sei unklar, wie viele Finanzreserven noch einmal mobilisiert werden könnten. Tatsächlich steuert die BA wegen der immensen Ausgaben für das Kurzarbeitergeld und auch für mehr Arbeitslosengeld schon jetzt auf ein Defizit zu. In dem Fall muss die Bundesregierung mit Finanzhilfen einspringen.