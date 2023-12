2023 - ein Rückblick in Karikaturen Ein Jahr der Krisen, ein Jahr der Kriege

Wie wird 2023 wohl in die Geschichte eingehen? Bis in den Herbst hinein konnte man sagen, dass es vielleicht das Jahr wird, in dem endlich die Zumutungen der Jahre davor ein Ende haben. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen deutlich nach, die von Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine sind zum Glück weniger gravierend als befürchtet.

Die Inflation lässt die Zinsen zwar noch einmal stark steigen (was Vorteile hat und Nachteile), doch zuletzt deutet vieles auf Entspannung auch hier hin.

Dann aber greifen Hamas-Terroristen Israel an. Ein neuer, potenziell sehr folgenreicher Konflikt ist eröffnet. Lässt er sich eingrenzen? Wird daraus die nächste große Krise?

Haushalten á la Ampel

Von dem Kino-Tycoon Samuel Goldwyn stammt der Satz, ein Film müsse mit einem Erdbeben beginnen und sich dann langsam steigern. Danach ist das Drehbuch der Haushaltspolitik der Ampelkoalition in diesem Jahr ausgerichtet. Die Grünen widerspenstig, die FDP auch, der Kanzler und seine SPD zunehmend genervt – es fliegen die Fetzen, man droht und verweigert.

Nach einem turbulenten Frühjahr und einem verspäteten Kabinettsbeschluss des Etats 2024 im Juli glätten sich zwar die Wogen im Herbst. Doch am 15. November inszeniert das Bundesverfassungsgericht die ultimative Steigerung des Erdbebens: Ausgeklügelte Verschuldungs- und Finanzmanöver der Ampel sind verfassungswidrig. 60 Milliarden Euro in der Etatplanung sind futsch. Die Koalition muss zurück auf Start und den Haushalt rebooten.

Der Kanzler sucht den Wumms

Kanzler werden ist nicht schwer, Kanzler sein … Olaf Scholz ist gefordert wie noch nie in seiner langen Karriere als der ewig Unterschätzte in der deutschen Politik. So geradlinig es für ihn über drei Jahrzehnte hinweg aufwärts gegangen ist, so sehr rüttelte ihn 2023 durch. Nun weiß er, was der Unterschied ist zwischen lockeren Jobs wie Fraktionsgeschäftsführer, Hamburger Bürgermeister, Bundesfinanzminister – und eben dem höchsten Regierungsamt. Wie bei anderen vor ihm fallen die Umfragewerte, die eigene Partei gerät ins Dümpeln.

Scholz hat sich selbst nie unterschätzt. Kommen ihm Zweifel? Eher nicht. Dem Volk hat er „You’ll never walk alone“ zugerufen, den Titel eines alten Hits, der seit langem in Fußballstadien erklingt. Ausgerechnet er. Denn der Eindruck drängt sich auf, dass Scholz mittlerweile etwas einsam durch seine Amtszeit wandelt. 2023 sieht einen Kanzler auf der Suche nach dem Wumms.

Habecks großes Projekt

Robert Habeck wird künftigen Generationen mutmaßlich als der Mann gelten, der Deutschland das flächendeckende Heizen mit der Wärmepumpe beschert hat. Vermutlich ist dann vergessen, wie es war, damals im Jahr 2023, als alles begann.

Denn der grüne Wirtschaftsminister tut sich schwer mit der schnöden Gesetzgebung. Der erste Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz, auch als Heizungsgesetz bekannt, erweist sich als nicht ausgereift.

Aber Habeck hat es eilig. Er will Geschichte machen. Das Ergebnis: Das Durchpauken des nachgebesserten Gesetzes im Bundestag im Sprintverfahren landet in Karlsruhe, das Verfassungsgericht stoppt den Grünen per Eilverfahren in seinem Lauf, es wird nicht im Juli, sondern im September beschlossen. Habeck sagt, was er häufiger sagt: Hätte man besser machen können.

Ein Star in Oliv

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erweist sich auf dem Posten als nicht verwendungsfähig. Die Bundeswehr braucht im Januar eine neue Führung. Der Kanzler sucht und findet. Der Neue heißt Boris Pistorius.

Der hatte sich bis dahin gut getarnt als Innenminister in Niedersachsen. Unauffällig, aber solide. Das reicht. Nun heißt das Kommando: Raus aus der bequemen Landespolitik, rein in das schwierigste Bundesministerium! Sein politischer Kampfauftrag: Die Zeitenwende bei der Armee ohne Skandale voranbringen.

Und siehe da, ein Stern ist geboren. Die Sozialdemokraten haben plötzlich einen Helden. Pistorius hat die besten Umfragewerte aller Ampel-Spitzen. Er bekommt ein eigenes Sondervermögen. Sein politischer Kampfauftrag: Die Zeitenwende bei der Armee ohne Skandale voranbringen. Die Bundeswehr mag noch so kritikwürdig geblieben sein – Pistorius hat ein gutes erstes Jahr.

Merz auf dem Vormarsch

CDU und CSU sind jetzt oppositionell im Bund. Das kommt Friedrich Merz entgegen, denn als seine Karriere begann, war es auch so. Dann kam Angela Merkel. Die aber ist Geschichte. Merz ist die Gegenwart. Aber auch die Zukunft soll ihm gehören. Was sind schon 68 Jahre.

Also muss er kanzlerabel auftreten. Der tückische Scholz versucht, ihn um den Finger zu wickeln, verführt ihn zu Deutschlandpakten und anderen Sünden. Merz wird blümerant. Auch er weiß, dass in der Politik gewinnt, wer die wenigsten Fehler macht. Eine Herausforderung für einen, der nicht auf den Mund gefallen ist. Zumal, wenn er rechte Wähler zurücklocken will zur Union.

Merz macht auf Anbiederung: Kooperation mit AfD überlegenswert, Geflüchtete blockieren Zahnarztpraxen, Deutschland ist nicht Kreuzberg, sondern Gillamoos, der gefährdete deutsche Weihnachtsbaum. Redet sich da einer um ein Amt, das er noch gar nicht hat? Seine Unterstützer glauben an ihn. Die anderen hegen Hoffnungen.

In der Hauptstadt finden sich zwei

Das Wahlchaos von 2021 hat Folgen. Die Hauptstädter dürfen am 12. Februar noch einmal ran. Das Abgeordnetenhaus wird neu bestimmt. Und plötzlich stellt die CDU wieder den Regierenden Bürgermeister. Erstmals nach 22 Jahren. Kai Wegner heißt er, zuvor die meiste Zeit seiner politischen Karriere Bundestagsabgeordneter, erst seit 2021 in der Berliner Stadtpolitik. Angeführt von ihm legt die CDU um mehr als zehn Prozentpunkte zu.

Die SPD verliert. Franziska Giffey legt das schwierige Projekt Rot-Rot-Grün ad acta (SPD und Grüne waren da gleichauf) und charmiert sich als Juniorpartnerin in ein schwarz-rotes Bündnis. Lieber Vize in der Regierung als Spitze in einer schwierigen Koalition - oder ganz ohne Amt.

Franz Müntefering, der alte Oberpragmatiker der SPD, hat einmal gesagt: Opposition ist Mist. Allein diese Erkenntnis wird CDU und SPD in Berlin zusammenhalten bis mindestens 2028. Und der dringende Wunsch, die Schuldenbremse möge gelockert werden, damit das arme Berlin weiter sexy gehalten werden kann.

Aiwangers Vergangenheit

Hubert Aiwanger ist ein Kuriosum in der deutschen Landespolitik. Erstens führt er den einzigen mitregierende Landesverband der Freien Wähler. Zweitens tut er das in Bayern, wo Koalitionsregierungen von der dauerregierenden CSU als unnatürlicher Vorgang betrachtet werden.

Und Konkurrenz rechts der Mitte mögen die weiß-blauen Schwarzen schon gar nicht. Zumal der bauernschlaue Niederbayer sich dem rechtspopulistischen Ton stärker annähert, als es die CSU-Oberen neuerdings wagen. Im August wird der „Süddeutschen Zeitung“ gesteckt, dass Aiwanger als Gymnasiast etwas mit einem üblen antisemitisch-rechtsextremen Flugblatt an seiner Schule zu tun hatte (auch wenn’s angeblich der Bruder schrieb).

Ministerpräsident Markus Söder scheut sich, ihn zu entlassen. Die Freien Wähler legen bei der Landtagswahl im September zu. Aiwanger nimmt der CSU sogar ein Direktmandat ab. Er bleibt Wirtschaftsminister. Kein Nazi wahrscheinlich, aber sicher ein Bazi.

Der linke Todesengel

Die Linkspartei ist 2021 nur dank dreier Direktmandate in den Bundestag gekommen, denn sie blieb bei den Zweitstimmen an der Fünfprozenthürde hängen. Das Glück währt nur ein gutes Jahr. Denn Sahra Wagenknecht schlüpft in die Rolle des Todesengels.

Im Oktober gibt die frühere Fraktionschefin ihren Austritt aus der Partei bekannt. Als Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) soll eine neue Partei entstehen. Für Vernunft und Gerechtigkeit, so deren Motto. Die Linkspartei beginnt, sich zu zerlegen. Die Fraktion zerfällt und löst sich im November auf.

Hat das Kürzel BSW eine Zukunft? Immerhin hat diese Variante des Populismus eine charismatische Leitfigur. Aber kein Geld. Auf der Website des zur Vorbereitung der Parteiwerdung gegründeten Vereins steht der Spendenaufruf ganz oben. Zwischen Kommunismus und Kommerz ist die Bestsellerautorin Wagenknecht immer schon ihren eigenen Weg gegangen.

Rechtsaußen klettert nach oben

Zehn Jahre gibt es die Alternative für Deutschland nun. In wenigen Jahren ist sie weit nach rechts marschiert. Angefangen hat die AfD mit einem euroskeptischen Nationalliberalismus, dann trat sie rechtskonservativ auf, schnell wurden populistische Sprüche gedroschen, mittlerweile hat sie genügend Rechtsradikale und auch Rechtsextreme in ihren Reihen, dass die Verfassungsschützer genauer hinschauen können.

Die Dauererregung in den sozialen Medien nutzt der Partei wie keiner anderen. In den bundesweiten Umfragen klettert sie 2023 auf Platz 2 mit etwa 22 Prozent. In den Ost-Ländern ist sie stärkste Partei. Ist das Potenzial damit ausgereizt? Was der AfD im Gegensatz zu anderen europäischen Rechtspopulisten merkwürdigerweise fehlt, ist die charismatische Leitfigur. Denn Weidel ist keine Le Pen (oder Wagenknecht), Chrupalla ist kein Wilders.

Selenskyjs verzweifelte Lage

Der Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine und deren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führt, hat die Nachrichtenlage 2023 nicht mehr so stark geprägt wie im Jahr zuvor. Der Krieg ist festgefahren.

Das Kräfteverhältnis aber ist geblieben. Russland kann, wenn Putin das will, mehr Ressourcen mobilisieren. Selenskyj ist in einer zunehmend verzweifelten Lage. Seine militärische Offensive bleibt ohne größeren Erfolg. Seine diplomatische auch. Er braucht aber westliche Unterstützung, finanziell wie waffentechnisch.

Doch der Westen wird kriegsmüde, der Kriegsverlauf schläfert ein. Zweierlei könnte aufrütteln: Russische Erfolge oder ukrainische Erfolge. 2023 aber gibt es beides nur in allenfalls kleinen Dosen. Zu wenig, um dem ukrainischen Präsidenten bei seinem Bemühen um mehr Hilfe zu helfen. Putin aber kann warten.

Killer und Kellner

Wladimir Putin ist seinen großmächtig angekündigten Kriegszielen in der Ukraine 2023 nicht näher gekommen. Weder hat es den angestrebten Regimewechsel gegeben (vom Moskauer Machthaber Entnazifizierung genannt) noch die Demilitarisierung des Landes. Im Osten herrscht eine Art Zermürbungskrieg, die Zahl der russischen Verluste ist hoch.

Das nutzt im Juni der Ex-Kriminelle und Söldnerführer Jewgeni Prigoschin, um sich in Szene und Putin unter Druck zu setzen. Er kritisiert zwar vor allem die Militärführung, aber setzt einen Teil seiner Wagner-Truppe in Marsch Richtung Moskau. Sein konkretes Ziel ist unklar. Sein Ableben ist absehbar. Ein Flugzeug, in dem er sitzt, stürzt am 23. August ab.

Einer geht, einer bleibt

Zwei EU-Länder vor allem werden in Brüssel seit Jahren als nicht ganz einfache Bundesgenossen betrachtet. Zum einen Polen, zum anderen Ungarn.

Aber in Warschau dreht der Wind. Am 15. Oktober wird die seit 2015 regierende nationalistische PiS abgewählt. Jetzt amtiert die neue Regierung unter Donald Tusk, die von einer Koalition gemäßigter Rechtsparteien mit Sozialdemokraten getragen wird und den Anti-Brüssel-Kurs der Partei von Jaroslaw Kaczynski nicht weiterverfolgt.

In Budapest dagegen sitzt Victor Orban weiter fest im Sattel und agiert in der EU, wie es ihm gefällt. Oder Putin. Den Beginn der EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine stoppt Orban nicht, denn er setzt auf den baldigen Sieg Moskaus. Daher torpediert er die kurzfristige Unterstützung der Ukraine.

Erdogan, der Undurchsichtige

Recep Tayyip Erdoğan regiert die Türkei seit 2001, erst als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident. Die Wahl im Mai gewinnt er wieder, mit gut 52 Prozent der Stimmen. Seine Regentschaft trägt mittlerweile autokratische Züge.

Seine Außenpolitik ist nicht immer leicht zu durchschauen. Vor Jahren hat er sich von der EU abgewandt, aber als es im Juli um die Aufnahme von Schweden in die Nato geht, macht Erdogan plötzlich die Wiederaufnahme der EU-Beitrittsgespräche zur Bedingung für seine Zustimmung. Er zieht das zwar schnell zurück, aber Schweden ist noch immer nicht Nato-Mitglied. Immerhin hat Erdogan die Finnen hineingelassen.

Mao der Zweite

Der „Überragende Führer“ hat 2023 seine autokratische Machtfülle ausgebaut. Xi Jinping lässt sich am 10. März vom Volkskongress für eine dritte Amtszeit als Präsident Chinas bestätigen, zuvor war nach zweien Schluss. Er will seine Politik der Abkehr Chinas von der Öffnungsstrategie seit den 1980ern fortführen und absichern. Weniger organisierter Kapitalismus, mehr Nationalismus, mehr Repression.

Die Zügel sollen auch angezogen werden, weil die wirtschaftlichen Probleme wachsen: Das Wachstum schwächelt verglichen mit den Boom-Jahrzehnten, die Verschuldung von Wirtschaft, Privaten und Staat ist unberechenbar, der Immobiliensektor ist schwer angeschlagen, die Gesellschaft altert, es droht Deflation.

Xi Jinping reagiert darauf auch außenpolitisch: Konfrontation mit Washington, Drohungen gegen Taiwan, Unterstützung für Putin. Man soll China fürchten, also ihn, den neuen Mao.

Trumps Troubles

Gelingt Donald Trump im kommenden Jahr, was es nur einmal in der Geschichte der US-Präsidenten gegeben hat? Eine zweite Amtszeit mit einer Auszeit dazwischen? So war es im Fall des Demokraten Grover Cleveland im Jahr 1892.

Aber Trump hat ein unangenehmes Vorwahljahr. Er ist stark vor Gericht beschäftigt. Im Mai wird er wegen sexuellen Missbrauchs einer Journalistin zu einer Strafe von fünf Millionen Dollar verdonnert. In New York laufen Prozesse wegen Steuerhinterziehung und Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. In Georgia wird wegen versuchter Wahlbeeinflussung verhandelt.

Zudem sind Verfahren wegen seines Umgangs mit Geheimdokumenten und der Behinderung der Amtsübergabe an Joe Biden anhängig. Wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol in Washington hat ihn gerade erst ein Gericht in Colorado von der Kandidatenliste der Republikaner gestrichen. Trump ist dennoch der Favorit als Herausforderer seines Nachfolgers.

Die unvorstellbare Tat der Hamas

Was am 7. Oktober in Israel geschieht, entzieht sich der Darstellung in Karikaturen. Der Überfall palästinensischer Hamas-Terroristen (von 1000 bis 3000 ist die Rede) auf Zivilisten entlang der Grenze zum Gazastreifen ist ein Gemetzel mit einem unvorstellbaren Ausmaß an Grausamkeit und Menschenverachtung. Etwa 1400 Israelis und Ausländer werden brutal umgebracht, auch Kinder und Überlebende des Holocausts. 239 Geiseln werden in den Gazastreifen entführt.

Die israelische Armee wirkt überrumpelt. Unterstützt wird die Hamas vor allem vom Mullah-Regime in Iran. Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog sagt, Juden hätten einen solchen Tag seit dem Holocaust nicht mehr erlebt. In Deutschland wird die Hamas am 2. November verboten.

Israel schlägt zurück

Israel reagiert umgehend auf den Terrorangriff. Am 8. Oktober ruft Premier Benjamin Netanjahu – erstmals seit 1973 – den Kriegszustand aus. Die Luftwaffe beginnt mit den Bombardements auf Gaza. Am 13. Oktober wird die Zivilbevölkerung im Norden aufgefordert, sich in den Süden zu begeben. Die Grenze zu Ägypten ist geschlossen. Zunächst gelangen keine Hilfslieferungen von außen in den Gazastreifen. Israel stellt Strom- und Wasserlieferungen ab.

Ende Oktober beginnt die Bodenoffensive der Israelis. Eine erste Waffenpause wird für den 24. November vereinbart. Geiseln werden gegen palästinensische Gefangene getauscht. Wie viele Tote es im Gazastreifen gibt, ist unklar – sicherlich sind es Tausende, wobei der Anteil getöteter Zivilisten nach Schätzung eines israelischen Wissenschaftlers bis zu 60 Prozent reichen könnte.

Netanjahus Populismus

Zur Tragödie des Konflikts im Nahen Osten gehört, dass der konservative Hardliner Benjamin Netanjahu den Konflikt mit den Palästinensern in keiner Phase seiner Amtszeiten (zuerst 1996 bis 1999, dann mit kurzer Unterbrechung seit 2009) hat beenden wollen. Eine Zweistaatenlösung lehnt er offiziell zwar nicht ab, doch strebt er sie auch nicht an.

Mit der von ihm betriebenen Justizreform bewegt sich Netanjahu zudem in den Bahnen des Rechtspopulismus: Er will mit Einschnitten in den Rechtsstaat die Gewaltenteilung zugunsten der Exekutive, also seiner selbst als Premier, verändern. Anderen Machthabern in der Region gefällt das zweifellos. Aber vielen Israelis nicht.

Im Frühjahr 2023 gibt es Massenproteste gegen Netanjahu, der zudem schon seit Jahren mit Korruptionsvorwürfen belegt ist. Der Krieg gegen die Hamas drängt dies in den Hintergrund.

Weg vom Öl im Ölstaat

Ausgerechnet Dubai: Die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 28) findet in dem Emirat am Persischen Golf statt, das im Rahmen der Vereinigten Arabischen Emirate nicht nur zu den großen Ölförderstaaten gehört. Dort wird auch autoritär regiert.

Zum Auftakt der Konferenz gelingt eine Überraschung: Die Emirate und Deutschland als Hauptgeber bringen einen Fonds auf den Weg, aus dem klimabedingte Schäden vor allem in armen Ländern ausgeglichen werden sollen. Doch dann stockt der Fortschritt. Eine gemeinsame Resolution kommt zunächst nicht zustande.

Am Ende gibt es aber das diplomatische Dokument, in dem sich alle wiederfinden können. Die Notwendigkeit, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, wird erstmals in einer COP-Vereinbarung genannt – aber ohne konkrete Daten, das war den Öl- und Gasförderländern wichtig. Der Umfang erneuerbarer Energiegewinnung soll bis 2030 verdreifacht werden (was China und Indien aber nicht unterschreiben). Mehrere Staaten wollen verstärkt auf Kernenergie setzen.

Kein Jahr für Romantiker

Was ist das Fazit am Ende des Jahres 2023? Vor einem Jahr haben wir geschrieben, 2022 sei kein schönes Jahr gewesen, aber ein historisches – wegen der Zeitenwende durch den Ukraine-Krieg.

Und nun? Noch weniger schön, aber noch historischer? Also ein Jahr mit noch weiter reichenden Folgen? Vermutlich. Jedenfalls verbreitet sich der Eindruck, dass seit Beginn der Pandemie die Welt in eine neue Richtung geht. Manche meinen, dass sie aus den Fugen gerät. Andere sehen mehr die Chancen und lassen sich die Hoffnung nicht nehmen. Weil die als Letztes stirbt? Falsch. Sie stirbt nie. Auch das macht den Menschen aus.