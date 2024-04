75 Jahre Grundgesetz Die „Urschrift“ ruht in einem Koffer im Keller

Etwas länger und breiter als das DIN A4 Format ist das Werk, das den Staat zusammenhält, und ein gutes Kilogramm schwer. „Das ist ein Faksimile des originalen Grundgesetzes, das dem Vorbild sehr nahekommt“, sagt Michael F. Feldkamp. Dann reicht er das Buch mit dem hellbeigen Pergamenteinband aus Ziegenleder vorsichtig hinüber: „Sie dürfen es anfassen. Das Original, die Urschrift, fassen wir nur mit weißen Handschuhen an.“

Wohl niemand kennt die Geschichte des originalen Grundgesetzes so gut wie Feldkamp, 62, Historiker, Autor zahlreicher Bücher und Mitarbeiter des Parlamentsarchivs. Seit bald einem Vierteljahrhundert ist er im Bundestag tätig.

Feldkamp trägt Anzug und eine Fliege, als wir uns mit ihm an seinem Arbeitsplatz treffen. In gut drei Wochen feiert das alte Schätzchen seinen 75. Geburtstag: Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz in Bonn ausgefertigt und verkündet.

Auch das Grundgesetz zog von Bonn nach Berlin um

Das Geheimnis, wo genau nämlich sich das originale Grundgesetz befindet, löst Feldkamp sogleich auf – und bettet seine Antwort natürlich historisch ein: „Das originale Grundgesetz lag ab 1949 im Tresor des Direktors beim Deutschen Bundestag, erst in Bonn.“ Ab 1999 zog es mit um nach Berlin. Seit einem Jahr nun liege es im Archiv des Bundestages im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, „unter konservatorischen Bedingungen, in einem klimatisierten Koffer und gesichert“.

Michael F. Feldkamp, Historiker beim Deutschen Bundestag, mit einem Faksimile des Grundgesetzes von 1949. © Daniel Sturm/TSP

Die Urschrift des Grundgesetzes gibt sich rar, ganz nach dem Motto: Willst Du was gelten, zeig Dich selten. Der Öffentlichkeit wurde die Urschrift bislang nur ein einziges Mal gezeigt, 1969 im Bonner Bundeshaus, anlässlich einer Ausstellung zum 20-jährigen Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, sagt Feldkamp.

Der Historiker spricht über sie fast wie über ein Heiligtum. „Die Urschrift des Grundgesetzes ist einzigartig. Bundestagspräsident Erich Köhler trug sie am 7. September 1949, bei der Konstituierung des Bundestages, unter seinem Arm.“

Fettflecken und der Abdruck einer Büroklammer

Feldkamp kennt die ganz konkreten Stärken und Schwächen der Verfassung, nein, der Urschrift des Grundgesetzes. „Sie hat einige Gebrauchsspuren“, sagt er, „mal ein paar Striche von einem roten Kugelschreiber, ein paar Fettflecken, den Abdruck einer Büroklammer – just auf der Seite, auf der mit Artikel 56 der Wortlaut des Eides, den der Kanzler spricht, abgedruckt ist.“

Per Büroklammer dürfte wohl die Eidesformel für den Kanzler in etwas größeren Lettern in das Original-Grundgesetz geheftet worden sein. Genau zu diesem Zweck, der Eidesleistung nämlich, ist die Urschrift selten, aber so doch in der Öffentlichkeit zu sehen, wird dann fotografiert und gefilmt. „Die Vereidigung des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers findet mit der Urschrift, dem Original des Grundgesetzes statt“, sagt Feldkamp. Der Eid der Bundesminister dagegen wird mit einem Faksimile geleistet.

Feldkamp hat etliche Bücher über den Bundestag verfasst, gerade sitzt er an einer Neuauflage seiner Parlamentsgeschichte und der sogenannten Tageschronik. Selbst über die Saaldiener hat er schon geforscht und geschrieben.

Kohl wollte die Urschrift selbst in Händen halten

Genau studiert hat Feldkamp in all seinen Jahren im Bundestag unter anderem, was genau mit der Urschrift des Grundgesetzes bei den Kanzler-Eidesleistungen geschah. Helmut Kohl habe die Urschrift 1991, bei seiner damaligen Vereidigung als Bundeskanzler nach der Wiedervereinigung, selbst ergriffen. „Er wollte es, etwas ungewöhnlich, während des Eides in seinen Händen halten“, sagt Feldkamp. Ob sich hier der Historiker Kohl zeigte?

Angela Merkel und Olaf Scholz jedenfalls haben das Grundgesetz nicht in die Hände genommen. Bei Merkel hielten es die Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble hin, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bei der Eidesleistung von Bundeskanzler Olaf Scholz 2021.

Vielleicht hat jeder Kanzler, jeder Präsident, jeder Bundestagspräsident sein eigenes Verhältnis nicht nur zur Verfassung, sondern eben auch zu seiner Urschrift. Wer Feldkamp zuhört, kommt jedenfalls um diesen Gedanken kaum herum.

Gerstenmaier hatte als Theologe offenbar einen Sinn für Liturgie. Michael F. Feldkamp, Historiker, über den früheren Bundestagspräsidenten

Etwa, während er erzählt, wie Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier 1955 ein kleines Zeremoniell einführte. „Zum Einzug des amtierenden Präsidenten ins Plenum trug dieser immer das Grundgesetz mit sich. Ein Saaldiener ließ ein Glockenzeichen erkennen, abgespielt von einer Schellackplatte“, sagt Feldkamp. „Der Saaldiener rief in den Raum: ,Der Präsident!‘ Die Abgeordneten erhoben sich.“ Carlo Schmid, der damalige Vizepräsident im Bundestag, habe sich für dieses Ritual eingesetzt, „Gerstenmaier hatte als Theologe offenbar einen Sinn für Liturgie“.

Adenauers Faksimile kursieren heute im Handel

Und wie war Adenauers Verhältnis zu der Urschrift, wo er doch als Präsident des Parlamentarischen Rates die Erarbeitung des Grundgesetzes maßgeblich geprägt hat? „Adenauer ließ 1949 genau 310 Faksimile-Exemplare anfertigen, die er teilweise großzügig an die Mitglieder des Parlamentarischen Rates verteilte“, sagt Feldkamp. „Er selbst sicherte sich über 25 Exemplare.“ Diese wurden jedoch, anders als die Urschrift, mit einem roten Einband versehen, „um gar nicht erst den Eindruck zu erwecken, als handele es sich um das Original.

Zuweilen kursieren diese Faksimile sogar noch im Handel, hat Feldkamp beobachtet: „Vor einiger Zeit wurde eines dieser Faksimiles für 1500 Euro auf einer Online-Plattform verkauft.“ Wer wenigstens ein Faksimile einmal sehen mag, kann es auf der Plenarsaal-Ebene im Reichstagsgebäude, gegenüber vom Parlamentsrestaurant, in einer Vitrine finden. Das sei ein in jüngerer Zeit erstelltes Exemplar, sagt Feldkamp, das dem Original sehr nahekomme.

Wem gehört eigentlich das sorgsam im Keller aufbewahrte Original? Michael F. Feldkamp antwortet ohne jedes Zögern. „Das Grundgesetz gehört dem deutschen Volk“, sagt er. „Die Abgeordneten des Bundestages sind die Vertreter des Souveräns und deswegen liegt die Urschrift hier genau richtig.“