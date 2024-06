AfD-Hoch im Osten Kann nur noch die Wagenknecht-Partei helfen?

Platz eins im gesamten Osten für die AfD: Bei der Europawahl ist die erwartete Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse eingetreten, und das wenige Monate vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Auch der starke Antritt des Bündnis Sahra Wagenknecht verändert die bisherige Machtarithmetik deutlich. Gut denkbar, dass am Ende ohne das BSW für die anderen demokratischen Parteien nichts geht. Was bedeuten die Ergebnisse für den Osten – und die ganze Republik?