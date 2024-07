Das große Missverständnis Muss die SPD das Bürgergeld begraben, um wieder erfolgreich zu sein?

Der Redner kennt den deutschen Sozialstaat bestens. Er spricht auf Einladung der SPD-Bundestagsfraktion, auf deren Konferenz mit dem Thema „Bürgerfreundlicher Sozialstaat“. 5. Juni, Fraktionssaal der Sozialdemokraten im Reichstagsgebäude. Das Herz der parlamentarischen Sozialdemokratie.

Er sei Verteidiger und Fan des Sozialstaats, sagt der Redner. Und doch habe er „Fundamentalkritik“: „In der Wirkung unseres Sozialstaats sind wir oft zu nachsorgend. Unser Sozialstaat ist mit sehr viel Geld am Start, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.“

2,86 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren sind laut Berufsbildungsbericht ohne abgeschlossene Berufsausbildung.

Er nennt ein Beispiel: Es gibt in Deutschland viel zu viele junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, 2,86 Millionen Personen zwischen 20 und 34 Jahren sind es.

Keine Bildung, keine Perspektive: Es sind Lebensläufe wie diese, über die die Republik seit Monaten erbittert streitet. Menschen mit deutlich erhöhtem Risiko, im Bürgergeld zu landen, vielleicht für Jahrzehnte. So etwas kostet viel Geld, und das scheint jetzt einfach nicht mehr da zu sein.

Das Bürgergeld sollte die SPD mit ihrem Hartz-IV-Trauma versöhnen. Doch es ist zum Symbol dafür geworden, im Sozialstaat sei etwas aus dem Ruder gelaufen. Der Redner spricht, als wüsste er das genau.

Es ist Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Das Bürgergeld gilt als bedingungsloses Grundeinkommen

Seit Monaten kämpfen die Sozialdemokraten in Sachen Bürgergeld in der Defensive. Die politische Konkurrenz hat es längst erfolgreich als eine Art bedingungsloses Grundeinkommen überzeichnet. Der Union ist es ein Leichtes, wieder und wieder Verschärfungen zu fordern. Mal geht es um die Sanktionen, mal um den Regelsatz, nun plötzlich um die Flüchtlinge aus der Ukraine.

Die Union hat das Bürgergeld in Bundestag und Bundesrat mitbeschlossen. Sie schafft es aber, den Eindruck zu erwecken, sie wäre von Anfang an dagegen gewesen.

Die SPD hingegen muss erklären, rechtfertigen, zurückweisen. Jedes Mal wieder. Und währenddessen fallen die Umfragewerte.

Soziale Wohltaten für jene, die nicht arbeiten

Mitte April, Nordseeinsel Norderney. Die mächtigen Landesgruppen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/Bremen treffen sich zur Klausur. Die halbe Bundestagsfraktion ist versammelt. Auch Yasmin Fahimi ist da, ehemals SPD-Generalsekretärin, heute Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Die SPD, sagt Fahimi, sei zu sehr „auf Abwehrschlachten“ konzentriert. Unverständnis lässt sich auch darüber heraushören, dass die SPD noch immer versuche, das Bürgergeld als großen Erfolg zu verkaufen, eines der unbeliebtesten Gesetze dieser Legislatur. Der Kampf, so hört es sich an, ist verloren.

Die SPD gilt in einer Zeit, in der viele Arbeitnehmer ärmer werden, immer mehr Menschen als Partei der sozialen Wohltaten für jene, die nicht arbeiten. Eine Mehrheit der Bürger befürwortet Einsparungen beim Bürgergeld.

„Die SPD muss sich wieder mehr um die berufstätigen Familien kümmern“, sagt Jochen Ott. „Das muss wieder klarer werden – in unserer Kommunikation, aber auch in unserer Politik.“ Ott ist Fraktionsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Stammland der SPD. Auf Norderney sprach er darüber, wie seine Partei wieder stärker ihre Stammklientel erreicht und, Zitat Ott, weniger die Leute, die am Wochenende Biogemüse bei Alnatura einkaufen.

Ott verdammt das Projekt nicht

Ott also ist ein Mann klarer Worte – das ändert er auch beim Bürgergeld nicht. Doch er verdammt das Projekt nicht, ganz im Gegenteil: „Was mich an der Debatte über das Bürgergeld am meisten nervt, ist dieses Getrete nach unten“, sagt er dem Tagesspiegel jetzt. „Als ginge es jemandem besser, nur weil es anderen schlechter geht.“

Sich mehr um berufstätige Eltern zu kümmern, will er deshalb nicht als Angriff auf das Bürgergeld verstanden wissen: „Das bedeutet nicht, dass wir das jetzt auf Kosten derer tun, denen es schlechter geht und die außer der SPD offenbar gar keine Lobby mehr in diesem Land zu haben scheinen.“ Eine Abkehr vom Bürgergeld? Dazu ist Ott nicht bereit.

Ebbe herrscht nicht nur in so manchem Portemonnaie, sondern auch im Haushalt. © Unsplash/Ethan Rougon

Die Sozialdemokraten haben verstanden, dass sie kommunikativ in einer Sackgasse stecken. Dennoch pflegen sie ihre eigene Lesart der Lage: Das Bürgergeld ist ein Erfolgsprojekt, im Großen und Ganzen zumindest. Das sieht nur leider im Rest der Republik niemand ein.

Und die SPD hat ja auch gute Punkte vorzubringen. Weg von der schnellen Vermittlung in prekäre Jobs, hin zu langfristig tragfähiger Qualifizierung: Das ist der Grundgedanke des Bürgergelds, und er gilt in der Fachwelt als richtig.

Beim Regelsatz kann gar nicht einfach gekürzt werden

5,8 Millionen Menschen beziehen derzeit Bürgergeld, gut 720.000 davon sind Staatsangehörige der Ukraine. Hätte Russland seinen Nachbarn nicht überfallen, sähe die Bürgergeld-Statistik anders aus. Womöglich wäre auch die Debatte eine andere. Aber so lässt sich öffentlich schwer argumentieren.

Und dann ist da das Thema Regelsatz. 563 Euro sind es für eine alleinstehende Person, Miete und Heizung gehen extra. Runter mit dem Regelsatz, streichen, kürzen: So klingt es bei der Union, und die FDP macht gern mal mit. Diese beiden muss es nicht kümmern, aber Fakt ist: Es lässt sich nichts so einfach streichen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Methode, nach der der Regelsatz ermittelt wird, geprüft. Gerade noch in Ordnung, so lautete damals das Urteil, weniger darf es aber nicht sein. Das Stichwort: Menschenwürde.

Damit ist nur leider schwer durchzudringen in Zeiten, in denen breite Teile der Gesellschaft das Gefühl haben, dass ihr eigenes Portemonnaie ganz schön leer geworden ist.

Parteichef Lars Klingbeil hat früher als andere erkannt, dass das Bürgergeld kein Gewinnerthema mehr ist. Schon seit Ende 2023 versucht er den Fokus auf andere Themen zu lenken: höhere Löhne, mehr Tarifverträge. Doch in seiner Partei ist das schwierig durchzusetzen.

Schließlich war man in der SPD so stolz auf das Projekt: Endlich wandte die Partei sich ab von der Agenda 2010, vom verhassten „Hartz IV“. Ebenfalls auf Norderney, abends beim Bier, warnt ein wichtiger Sozialdemokrat: „Noch einen Agenda-Moment wie 2001 können wir uns nicht leisten.“

Es braucht weitere Reformen beim Bürgergeld. Dabei geht es insbesondere um eine bessere Treffsicherheit. Dirk Wiese, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD-Bundestagsfraktion

Klingbeil sagte nun der „Süddeutschen Zeitung“: „Ja, wir sind in die Defensive geraten.“ Doch die Reform sei notwendig gewesen. „Wir wollten die Menschen nicht mehr in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen parken, sondern sie konsequent auf den ersten Arbeitsmarkt bringen.“

Bei Dirk Wiese, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der Bundestagsfraktion, ist herauszuhören, dass nicht alles bleiben kann, wie es ist. „Es braucht weitere Reformen beim Bürgergeld. Dabei geht es insbesondere um eine bessere Treffsicherheit“, sagt er dem Tagesspiegel. Aber auch er sagt: „Das Bürgergeld als eine tiefgreifende Reform unseres Sozialstaates ist und bleibt richtig.“

Warum leben so viele Menschen vom Bürgergeld?

Die SPD versucht es nun mit kosmetischen Korrekturen: Totalverweigerern und Schwarzarbeitern soll das Bürgergeld gestrichen werden. Für den Bundeshaushalt wird das kaum Auswirkungen haben. Grundsätzliche Reformen? Nein, danke. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles in Bausch und Bogen reden, nur weil grad mal ein paar Sachen nicht funktionieren“, so formulierte es Minister Heil bei seiner Rede im SPD-Fraktionssaal.

Doch die große Frage bleibt: Warum leben so viele Menschen vom Bürgergeld, wo doch gleichzeitig überall Personal gesucht wird?

Die Möglichkeiten, Sanktionen auszusprechen, sind jetzt kleiner als zu Hartz-IV-Zeiten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichte im April die Ergebnisse einer Umfrage unter Jobcenter-Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen. 55 Prozent der Befragten sagten, das neue, laschere Sanktionsregime solle „auf gar keinen Fall“ beibehalten werden. 18 Prozent stimmten dafür, es „eher nicht“ beizubehalten. Macht zusammen eine knappe Dreiviertelmehrheit für schärfere Sanktionen, und zwar bei den Menschen, die es wissen müssten.

Soll es ‚Armengeld‘ heißen, damit die Distanzierung nach unten deutlicher wird? Jochen Ott, NRW-Fraktionschef der SPD

Die SPD aber ficht das nicht an. Sie will nichts unten wegnehmen, sondern bei allen anderen draufpacken, zum Beispiel mit einem höheren Mindestlohn.

Über Kommunikation wird in diesen Tagen in der SPD viel gesprochen. Über die des Kanzlers, des Generalsekretärs, aber auch der gesamten Partei. Natürlich, auch über die beim Bürgergeld. Ist am Ende gar nicht das Produkt falsch, sondern nur der Name dafür? „Bürgergeld“, das klinge ja schon nach bedingungslosem Grundeinkommen. Diese Haltung hört man auch von führenden Sozialdemokraten immer häufiger. Muss ein Namenswechsel her?

„Blödsinn“, sagt NRW-Fraktionschef Jochen Ott. „Soll es ‚Armengeld‘ heißen, damit die Distanzierung nach unten deutlicher wird?“ Es gehe bei dem Projekt um Augenhöhe und nicht um Abgrenzung und Ausgrenzung. Eine Sprecherin des SPD-Parteivorstandes teilt mit: „Für die SPD gilt: Wir spielen Menschen, die wenig haben, und Menschen, die wenig verdienen, nicht gegeneinander aus.“

Bei der Eingliederung in Jobs zu sparen, könnte später teurer werden

Der SPD rennen aber gerade die Menschen weg, die wenig haben. Besonders die SPD hat seit der Bundestagswahl 2021 massiv an Rückhalt in der Unter- und Mittelschicht verloren – und wird zunehmend zu einer Partei, die von gut Gebildeten und Reichen gestützt wird. Das ergab eine im Frühsommer veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung. Der Verlust in diesen Wählergruppen betrifft alle drei Koalitionspartner der Ampel, besonders allerdings die SPD.

Der Streit um den nächsten Bundeshaushalt läuft, und womöglich wird es nicht ohne die Botschaft gehen, beim Bürgergeld werde gespart. Am ehesten ginge das bei den Mitteln, die dafür da sind, Arbeitslose in Jobs zu bringen. Genau davor warnt die Bundesagentur für Arbeit schon. Die Rede ist von „drastischen Auswirkungen für die Jobcenter“, wenn die bisherigen Haushaltsplanungen nicht überdacht würden.

Es ist verflixt: Wer bei der Eingliederung spart, um endlich etwas vorweisen zu können, der nimmt sehenden Auges in Kauf, dass in späteren Jahren umso mehr Menschen auf das Bürgergeld angewiesen sein werden.

Minister Heil kündigt unterdessen eine Bürgergeld-App an, von ihr sprach er ebenfalls bei seiner Rede im SPD-Fraktionssaal. Das Staatsgeld noch schneller und einfacher unter die Leute bringen? Wenn es schlecht läuft, wird das die nächste Steilvorlage für die Union.