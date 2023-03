Ein Minister in der Krise Karl Lauterbachs politisches Entscheidungsspiel

Schwer, wenn man gleich zwei Finanzminister gegen sich hat. Der eine, Christian Lindner, macht gerade überdeutlich, welchen Wert er auf Haushaltsdisziplin legt. Der andere trägt diesen Titel zwar seit über einem Jahr nicht mehr – verfügt nach dem Eindruck mancher Ampel-Gesundheitspolitiker aber sehr wohl weiterhin über ein Haushälterherz.

Und so kommt es, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht nur bei Lindner auf Granit beißt, geht es um zusätzliche Mittel aus dem Steuertopf für seinen Etat. Sondern auch bei Kanzler Olaf Scholz, dem kein gesteigertes Interesse an Gesundheitspolitik nachgesagt werden kann; dafür aber die mit Lindner geteilte Auffassung, dass das deutsche Gesundheitswesen nicht mehr Steuerzuschüsse brauche, sondern mehr Effizienz.

Es ist eine hohe Erwartungshaltung, die ein Minister, der Gesundheitsökonom ist, in dieser Konstellation weckt. Und von der immer weniger glauben, dass er sie erfüllen können wird. In der Ampel-Koalition geben sich die meisten Gesundheitspolitiker öffentlich zwar noch kämpferisch, dass die Mega-Projekte dieser Legislatur – Krankenhausreform sowie Stabilisierung der Kranken- und Pflegeversicherung – erfolgreich umgesetzt werden können.

Wie das aber ohne Lindners Hilfe und Scholz‘ Rückendeckung, sprich ohne kräftige Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt, funktionieren kann, das weiß keiner. Klar ist: Für Lauterbach war die Luft noch nie so dünn. Das kommende Halbjahr wird für ihn zum politischen Entscheidungsspiel, mit denkbar schlechter Ausgangslage.

Konkrete Folgen von Lauterbachs Stil

Überzeugend lief es nie für den Minister. Der erfolgreichste Teil seiner Amtszeit war der vor seiner Vereidigung, als „Gesundheitsminister der Herzen“, der unumgängliche Wahl für Scholz wurde. Es folgte ein Jahr, in dem Lauterbach die lichterloh brennenden Baustellen der Gesundheitspolitik links liegen ließ, weil er nur Augen für Corona hatte.

Mit dem vorgezogenen Auslaufen der meisten Schutzmaßnahmen in den zurückliegenden Wochen nimmt er das C-Wort kaum noch in den Mund. Oder nur, wie gerade, im Zusammenhang mit Impfschäden und möglichen Entschädigungszahlungen von Biontech.

Der Minister mäandert, als wisse er nicht ein noch aus. Schon vor dem Amtsantritt war Lauterbachs Unfähigkeit berüchtigt, einen Draht zu Untergebenen aufzubauen, ebenso seine mangelnde Begeisterung für parlamentarische Prozesse. Hinzu kommt nun die Außenseiterrolle im Kabinett, gepaart mit einem teils desaströsen Verhältnis nicht nur zu Gesundheits-, sondern auch Haushalts- oder Drogenpolitikern der Ampel.

Alles vielfach beschrieben, aber mit abstrakten Auswirkungen. Nun aber dürften in den kommenden Monaten die konkreten Folgen von Lauterbachs Stil auch außerhalb der Expertenkreise deutlich zu spüren sein. Etwa auf den Gehaltszetteln von Millionen Bundesbürgern.

Im Juli werden die Beiträge für die kurz vor der Insolvenz stehende Pflegeversicherung um im Schnitt 0,35 Prozentpunkte, für Kinderlose sogar um 0,6 Prozent angehoben. Grund für die Differenzierung ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr, laut dem Kinderlose in der Pflegeversicherung aus Gerechtigkeitsgründen weit stärker belastet werden müssen als Menschen, die durch eigenen Nachwuchs ihren Beitrag zur demografischen Stabilisierung leisten.

Da die Arbeit am Gesetzentwurf im Ministerium lange liegen blieb, droht nun Chaos. So warnte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen gerade davor, dass aufgrund der „viel zu späten Konkretisierung der Regelungen“ viele Arbeitnehmer im Sommer zu hohe Pflegebeiträge abgezogen bekommen könnten und später überhöhte Beiträge zurückerstattet werden müssten.

Ist die geplante Pflegereform eine Verschlimmerung?

Außerdem rechnete der Kassen-Spitzenverband vor, dass die geplante Pflegereform, die ja eigentlich die Situation zu Pflegender und ihrer Angehörigen verbessern soll, eigentlich eine Verschlimmerung sei. So gebe es zwar eine leichte Erhöhung des Pflegegelds mit der Reform – aber nur deswegen, weil die regulär für 2021 angesetzte letzte Erhöhung ausgefallen sei. Rechne man die Inflation mit ein, gebe es mit Lauterbachs Plan „de facto eine Unterschreitung der bestehenden gesetzlichen Normierung“, so das vernichtende Urteil.

Der Kassen-Spitzenverband rechnet vor, dass die geplante Pflegereform, die ja eigentlich die Situation zu Pflegender und ihrer Angehörigen verbessern soll, eine Verschlimmerung sei. © dpa/Britta Pedersen

Besonders brisant: Das Gesetz soll eine Ermächtigung enthalten, mit der künftig Beitragssteigerungen nicht mehr vom Parlament beschlossen werden würden, sondern per Verordnung der Bundesregierung. Die Passage dürfte von den Ampel-Abgeordneten noch ins Visier genommen werden – die Stimmung zwischen Parlamentariern und Minister bessert sie ganz sicher nicht.

Der anlaufende Streit zur geplanten Pflegereform ist dabei die Blaupause für einen viel wuchtigeren Konflikt, jene um die Stabilisierung der Krankenversicherung. Das 17-Milliarden-Loch in diesem Jahr versuchte Lauterbach mit dem sogenannten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz zu stopfen, hauptsächlich werden dafür die Beitragszahler beziehungsweise deren Reserven bei den Krankenkassen belastet.

Nun droht im kommenden Jahr – und in sämtlichen Folgejahren – wieder ein Defizit, das nach pessimistischen Prognosen durchaus 20 Milliarden Euro betragen könnte. Für das aber keine Reserven mehr übrig sind.

Hier müsse über alles geredet werden, heißt es bei Ampel-Gesundheitspolitikern – also auch über die von Lauterbach zu Amtsantritt viel zu vollmundig ausgeschlossenen Leistungskürzungen.

Was niemand will: Allein über Beitragsanhebungen zu sprechen, mit denen das Defizit ausgeglichen wird. Doch genau das droht, sollte Lauterbach bei Lindner weiter mit seinem Wunsch nach zusätzlichen Steuerzuschüssen für die GKV scheitern.

Und darauf deutet gerade alles hin, zumal Lauterbach sich schon bei Zuschüssen für die Pflegeversicherung Lindner gebeugt hat – obwohl das Defizit dort durch versicherungsfremde Ausgaben während der Pandemie entstand, die staatlich ausgeglichen werden müssten.

100 Milliarden Euro für Umbau der Kliniklandschaft?

In dieser Gemengelage über ein Sondervermögen für Lauterbachs derzeitiges Herzensprojekt zu sprechen, erscheint regelrecht waghalsig. Es wird daher von Lauterbach nicht thematisiert, steht aber als Elefant im Raum: bei den derzeit laufenden Vorarbeiten für eine große Krankenhausreform. Mehr große spezialisierte Kliniken, weniger Wald-und-Wiesen-Krankenhäuser, dazu auf ambulante Zentren herabgestufte Häuser – so ungefähr skizziert Lauterbach den von ihm angestrebten Großumbau.

Ausarbeiten lässt er die Konzepte dafür von einer Expertenkommission, unter Ausschluss der Kliniken, Ärzteschaft und Krankenkassen.

Aus der Kommission wurde in den letzten Wochen verlautbart, was der Umbau der Kliniklandschaft nach ihren Vorstellungen Bund und Länder kosten könnte: Fantastische 100 Milliarden Euro. Es gibt nicht den Hauch einer Chance, dass Lindner und Scholz auch nur einen Bruchteil der Summe bereitstellen könnten.

Hinzu kommt, dass Lauterbach sich auch bei diesem Thema gerade in bewährter Weise selbst ein Bein gestellt hat. Denn für die Umsetzung des föderalen Projekts Klinikreform braucht er auch die Kooperation unionsgeführter Bundesländer. Als einer der zentralen Vermittler zwischen beiden Lagern galt bis vergangene Woche NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der in seinem Bundesland gerade eine Krankenhausreform auf den Weg bringt, die durchaus als Blaupause für die Bundesreform taugen könnte, da sie auf ähnlichen Annahmen und Instrumenten fußt.

Mit einem seiner typischen Auftritte vor der SPD-Landtagsfraktion in NRW zerstörte Lauterbach nun aber die pragmatische Unterstützung des CDU-Sozialpolitikers Laumann. Sollte der seine Reform umsetzen, drohte er, löse dies sicher „keine Geldflüsse“ aus, Folge wäre ein „ungeordnetes Kliniksterben“.

Laumann revanchierte sich am Wochenende: Mit einem Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit von Lauterbachs Plänen, das er zusammen mit den Ressortkollegen aus Bayern und Schleswig-Holstein in Auftrag gab. Und schloss mit der finalen Ansage: NRW werde Lauterbachs Plänen in der jetzigen Form die Zustimmung verweigern.

Die Ampel verliert die Geduld mit Lauterbach

Diese Woche könnte damit als Anfang vom Ende der Krankenhausreform in die Geschichte eingehen. Daran änderte auch der Krankenhausgipfel am Montag nichts, bei dem beide Minister auftraten. Das erhoffte Zeichen der pragmatischen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern taugt inzwischen nur noch als Floskel.

Es ist nicht zielführend, eine Reform vom teuersten Punkt der Versorgung herbei zu denken und zu konstruieren. Lars Lindemann (FDP), Ampel-Gesundheitspolitiker

Und so erklärt inzwischen selbst der Ampel-Gesundheitspolitiker Lars Lindemann (FDP) resigniert, es sei „nicht zielführend, eine Reform vom teuersten Punkt der Versorgung herbei zu denken und zu konstruieren“. Bei Lauterbachs Reform, so Lindemann, „ist keinerlei Ansatz sichtbar“. Die Zeichen verdichten sich: Die Ampel verliert die Geduld mit Lauterbach und inzwischen auch die Lust, das zu verbergen.

Lauterbach scheint dem mit Hyperaktivität begegnen zu wollen und kündigt immer neue Gesetze an, die sein Haus dann versuchen muss, unfallfrei umzusetzen. Ein Gesetz gegen Arzneimittellieferengpässe soll im Sommer verabschiedet werden, zwei sogenannte Versorgungsgesetze seien in Vorbereitung, und gerade verkündete der Minister auch noch, zwei Digitalgesetze auf den Weg bringen zu wollen.

Das verbindende Drogen-Liberalisierungsprojekt

Nicht zu vergessen: Bis Ende März wollte Lauterbach sein Cannabis-Legalisierungsgesetz vorstellen. Aber auch bei da schwindet zunehmend die Zuversicht vor allem bei den Grünen und der FDP, dass es mit Lauterbach was werden kann mit dem verbindenden Drogen-Liberalisierungsprojekt. Und in der SPD gibt es sowieso nicht allzu viele, denen die Legalisierung ein echtes Herzensanliegen ist. Ihnen reicht die Entkriminalisierung.

Immerhin, es sind bestenfalls kostenneutrale Gesetze, nichts, wofür Lauterbach Scholz und Lindner um Zusatzmilliarden bitten muss – wenn es nicht gerade um die von ihm angestrebten Gesundheitskioske geht, um die es wohl aus guten Gründen seit der ersten publikumswirksamen Ankündigung im September sehr ruhig geworden ist. Denn für solcherart Luxusprojekte hat Karl Lauterbach in den kommenden Monaten sowieso keine Zeit mehr.

Für ihn geht es nun darum, nicht die Kontrolle über sein politisches Schicksal zu verlieren. Einen Vorteil hat er dabei auf seiner Seite: Das Amt des Gesundheitsministers war schon bei den Koalitionsverhandlungen eines, das zwischen den Ampelpartnern wie eine heiße Kartoffel herumgereicht wurde.

Heute, 15 Monate später, hat sich die Beliebtheit des Ressorts nicht verbessert. Wenn man so will, ist dies einer der wenigen Erfolge Lauterbachs – im Kampf um den politischen Selbsterhalt.

