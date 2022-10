Aktivistin Nika Shakarami Sicherheitskräfte sollen Leichnam von 16-Jähriger entwendet und heimlich begraben haben

Der Leichnam einer 16-jährigen Aktivistin wurde Berichten der BBC zufolge im Iran von Sicherheitskräften gestohlen. Es handelt sich dabei um Nika Shakarami, die nach einer Protestaktion in Teheran am 20. September zehn Tage lang als vermisst galt.

In ihrer letzten Nachricht an einen Freund an diesem Tag habe sie gesagt, dass sie von Sicherheitskräften gejagt werde, wie ihre Tante BBC Persian erzählte. Die Familie habe ihren Körper schließlich in einer Leichenhalle in einer Haftanstalt in der Hauptstadt gefunden. An diesem Montag sollte sie beigesetzt werden.

Das sei aber nicht möglich gewesen, wie es in dem Bericht weiter heißt, weil iranische Sicherheitskräfte Shakaramis Leichnam entwendet und in dem Dorf Veysian begraben haben sollen. Hunderte von Demonstranten versammelten sich demnach auf dem Friedhof von Khorramabad, wo Shakarami von der Familie bestattet werden sollte.

Sie hätten Parolen gegen die Regierung wie „Tod dem Diktator“ - eine Anspielung auf den Obersten Führer Ayatollah Khamenei - skandiert.

Der BBC zufolge ist dieser Fall nicht der erste, bei dem Behörden den Leichnam von Demonstrant:innen als Druckmittel nutzen, um die Familien der Opfer zum Schweigen zu bringen. In der Vergangenheit sei das zum Beispiel auch im Fall von Hadis Najafi passiert, einer 22-jährigen Demonstrantin, die am 21. September erschossen wurde. (Tsp)

