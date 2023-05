Ampel im Sinkflug Zufriedenheit mit Regierung auf Tiefstand – Grüne verlieren

Die Zufriedenheit mit der Ampel-Koalition ist dem ZDF-„Politbarometer“ zufolge auf ihren bisher niedrigsten Stand gesunken. Nur noch 43 Prozent der Befragten gaben in der am Freitag veröffentlichten Umfrage an, dass die Regierung ihre Arbeit eher gut macht.

Vor zwei Wochen waren es noch 46 Prozent. 51 Prozent stellen der „Ampel“ ein eher schlechtes Zeugnis aus. Im April hatten dies 48 Prozent gesagt.

Im Einzelnen erhält die SPD als Regierungspartei bei der Bewertung auf der Skala von plus 5 bis minus 5 einen Durchschnittswert von 0,0. Grüne und FDP werden mit minus 0,7 und minus 0,6 deutlich schlechter beurteilt.

Allerdings geht eine klare Mehrheit davon aus, dass die Ampel-Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird. Dies sagten 69 Prozent der Befragten. Nur 26 Prozent bezweifeln das.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre

CDU/CSU (minus 1)

SPD: 19 Prozent (plus 1)

Grüne: 17 Prozent (minus 1)

AfD: 15 Prozent (unverändert)

FDP: 6 Prozent (unverändert)

Linke: 5 Prozent (plus 1)

Die Stärke der AfD

Auffällig ist die Stärke der rechtspopulistischen AfD. Sie wird auch von anderen Umfragen bestätigt. Im RTL/ntv-Trendbarometer vom 2. Mai lagen AfD und Grüne mit jeweils 16 Prozent gleichauf.

Für das ZDF-„Politbarometer“ befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 2. bis 4. Mai per Telefon 1225 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. Der mögliche Fehlerbereich der repräsentativen Befragung liegt bei zwei bis drei Prozentpunkten. (Tsp/AFP)