Die hessischen Sicherheitsbehörden haben die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke ausgeweitet. Wie der "Spiegel" berichtet, durchsuchten Fahnder am Donnerstag das Haus von Stephan Ernst am Rand von Kassel. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem Magazin die Maßnahme und sprach von "Ermittlungen in einem bislang ungeklärten Altfall". Gegen Ernst bestehe "der Anfangsverdacht einer Straftat".

Dem "Spiegel" zufolge könnte Ernst an einem Angriff auf einen irakischen Flüchtling am 6. Januar 2016 beteiligt gewesen sein. Demnach war ein 22-jähriger Asylbewerber an jenem Abend in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft Lohfelden von hinten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter sei damals unerkannt auf einem Fahrrad entkommen. Der damalige Tatort befinde sich nur zweieinhalb Kilometer von Ernst Wohnhaus entfernt, berichtet der "Spiegel". Außerdem sei Ernst auch in der Vergangenheit schon durch Messerattacken aufgefallen. Ernst hat eine lange Geschichte im rechtsextremistischen Milieu. Im Dezember 1993 hatte er einen Bombenanschlag auf eine Unterkunft von Asylbewerbern bei Wiesbaden vorbereitet.

In Lohfelden fand im Jahr 2015 auch jene Bürgerversammlung statt, durch die der damalige Kasseler Regierungspräsident Lübcke ins Visier von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten geriet. Der CDU-Politiker hatte bei der Veranstaltung krakeelenden Flüchtlingsfeinden vorgehalten, sie könnten Deutschland jederzeit verlassen, wenn sie gewisse Werte des Zusammenlebens nicht respektierten. Lübcke war danach vielfachem Hass bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt.

Anfang Juni 2019 wurde der Politiker auf der Terrasse seines Kasseler Wohnhauses erschossen. Wenige Wochen später nahm die Polizei Stephan Ernst als mutmaßlichen Mörder fest. Er legte zunächst ein Geständnis ab, das er später jedoch überraschend wiederrief. Ernst sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. (Tsp)