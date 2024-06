„Angriffe sollen einschüchtern“ Linken-Politiker in Thüringen attackiert

Im thüringischen Eisenberg ist ein Linken-Politiker beleidigt und angegriffen worden. Wie der Landesverband der Linkspartei am Samstag in Erfurt mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag in einem Supermarkt.

Betroffen war der Direkt- und Listenkandidat der Partei zur Landtagswahl, Steffen Much. An der Kasse des Markts beschimpfte demnach ein Mann den Politiker ohne Anlass und packte ihn schließlich am T-Shirt. Much blieb Parteiangaben zufolge unverletzt und erstattete bei der Polizei Anzeige gegen den ihm namentlich bekannten Angreifer.

„Ich bin froh, dass Steffen Much körperlich nichts geschehen ist“, erklärte dazu der Ko-Vorsitzende des Linken-Landesverbands, Christian Schaft. „Beschimpfungen und Angriffe wie diese sollen alle einschüchtern, die sich für eine offene und demokratische Gesellschaft einsetzen.“

Zuletzt hatte es bundesweit wiederholt Angriffe auf Politiker gegeben. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. (AFP)