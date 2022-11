Ankaras Widerstand gegen Schwedens Nato-Beitritt Wie die neue Regierung in Stockholm die Türkei umwirbt

Als neuer Ministerpräsident hat Ulf Kristersson in Schweden viel zu tun – und sich selbst mit seiner konservativen-rechten Regierung zugleich viel vorgenommen. Innenpolitisch verspricht er das im Land immer größer werdende Problem der Bandenkriminalität mit harten Strafen in den Griff zu bekommen, die Asylzuwanderung soll auf kleinstmögliche EU-Vorgaben beschränkt, der Energiekrise mit neuen Atomkraftwerken begegnet werden.

Außenpolitisch will er das jahrhundertelang militärisch bündnisfreie Land nun endlich in eine vollständige Nato-Mitgliedschaft führen. Am Dienstag reist er deshalb nach Ankara.

Denn blockiert wird sein Vorhaben aktuell nur noch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Zwar fehlt auch aus Ungarn noch die Ratifizierung für Schweden und Finnland – beide Länder haben ihr Antrittsgesuch fürs Militärbündnis im Mai gemeinsam abgegeben –, doch das OK aus Budapest wird für Dezember erwartet.

Die Regierung in Ankara hat Schweden bereits gezwungen, sich den türkischen Interessen anzupassen. Analyse des Außenpolitischen Instituts Stockholm

Am Dienstag muss Schwedens neuer Regierungschef Kristersson beim Antrittsbesuch in Ankara deshalb vor allem Klinken putzen. Vielleicht hat er auch deshalb gleich ein kleines Willkommensgeschenk im Gepäck.

Am Wochenende verkündete Außenminister Tobias Billström im öffentlich-rechtlichen Radio, dass Schweden die Beziehungen zu den Kurdenorganisationen YPG und PYD kappen werde. Man wolle „zweifelhafte“ Verbindungen nicht mehr fortführen.

Die syrische Kurdenmiliz YPG und deren politischer Arm PYD seien zu eng mit der in der EU als Terrororganisation eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden.

Ist das eine Kehrtwende in der schwedischen Kurdenpolitik? Die bisherigen sozialdemokratischen Regierungen haben die YPG und die PYD politisch und finanziell unterstützt, erst im vergangenen Jahr sagte Stockholm eine Aufstockung der Hilfe zu.

Auch im westlichen Verteidigungsbündnis selbst setzt man im Kampf gegen die IS-Terrormiliz in Syrien auf die Unterstützung durch YPG und PYD.

Kein echter Kurswechsel in Stockholm

Nun passt sich Stockholm der türkischen Linie an – für Ankara sind PKK, YPH und PYD gleichermaßen Terroristen. Dabei sind es vor allem kurdische Milizen, die in Nordsyrien islamistische Terroristen bekämpfen.

Ein echter Kurswechsel sei das dennoch nicht, sagt der Göteborger Professor für Ideengeschichte, Klas Grinell, im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Die Türkei hat verstanden, dass sie Schweden mit dem im Juni geschlossenen Abkommen unter Druck setzen kann und macht das jetzt auch“, so Grinell. Er spielt dabei auf das Dreier-Abkommen zwischen Finnland, Schweden und der Türkei an.

Darin einigte man sich bereits im Juni auf fast ein Dutzend Bedingungen, die die skandinavischen Länder für eine türkische Billigung im Aufnahmeprozess erfüllen müssen. Erdoğan forderte ein komplettes Ende der Aktivitäten der PKK in den eigenen Ländern, keine Unterstützung für die kurdischen Gruppen YPG/PYD sowie die Auslieferung von über 70 „Terroristen“.

Erdoğan gibt bei einem Gipfel in Madrid seine Blockade der Nato-Norderweiterung auf. © Foto: Reuters/ Violeta Santos Moura

Kurz nach Kristerssons Wahl zum neuen Ministerpräsidenten warnte das Außenpolitische Institut in Stockholm aber schon vor der extrem „günstigen Verhandlungsposition“ Ankaras. Das trilaterale Abkommen sei vor allem für die Türkei eine „starke Karte, um die eigenen Interessen in gleich mehrere Richtungen maximieren“ zu können. Die Analyse war schon damals deutlich: „Die Regierung in Ankara hat Schweden bereits gezwungen, sich den türkischen Interessen anzupassen.“

Mit dem Beschluss vom Wochenende, die schwedische Kurdenpolitik auch in Zukunft stark auf türkische Interessen auszurichten, werde sich Erdoğan aber nicht völlig zufriedengeben. Er habe stattdessen erkannt, glaubt Klas Grinell, dass Schweden mehr als kompromissbereit sei.

Denn übergeordnetes Hauptziel der neuen Regierung bleibt die Nato-Mitgliedschaft.

Sorge wächst, dass Schweden zum Spielball türkischer Interessen wird

Doch die Freude über die vermeintliche Lösung der bis dahin so brenzligen Kurdenfrage hielt in Stockholm nicht lange. Bereits am Montag schrieb der Pressechef des türkischen Präsidialamtes, Fahrettin Altun, einen Meinungsbeitrag in der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“.

Darin formulierte er erneut Ankaras Forderungen. Schweden müsse sowohl sein Waffenembargo gegen die Türkei aufheben als auch die Zusammenarbeit mit Terrororganisationen beenden.

Ein merkwürdiges Ansinnen, Schweden hat bereits im September den Weg für Waffenlieferungen nach Ankara frei gemacht, nachdem Stockholm die Lieferungen wegen türkischer Angriffe auf die kurdische YPG-Miliz in Syrien ausgesetzt hatte.

In Skandinavien wächst nun die Sorge, dass Stockholm zum Spielball Erdoğans innenpolitischer Interessen wird. „Sicherheitspolitisch machen Erdoğans Forderungen keinen Unterschied“, sagt der schwedische Türkei-Experte Grinell.

„Es gibt wichtigere Bedrohungen für die Türkei als kurdische Milizen, die von Schweden aus Ankara bedrohen“. Doch der türkische Präsident bleibt hartnäckig und fordert weiterhin die Abschiebung von über 70 vermeintlichen Terroristen.

Diese Forderungen seien allerdings unrealistisch, weil kaum mit dem schwedischen Rechtsstaat vereinbar. Viele Personen auf Erdoğans Terror-Liste seien schwedische Staatsbürger, man könne sie kaum abschieben. Zugleich gebe es viele türkische Oppositionelle, sagt Grinell, die auch weiterhin ein grundsätzliches Recht auf Asyl in Schweden hätten.

Nein, die Türkei ist keine Demokratie. Klas Grinell, schwedischer Türkei-Experte und Professor an der Universität Göteborg

Auch in Finnland glaubt man mittlerweile, dass Schweden sich mit dem Kurswechsel in Sachen Kurdenpolitik erpressbar macht. Die finnische Außenpolitikerin Eva Biaudet sagte jüngst dem schwedischen Nachrichtensender Yle, es sehe danach aus, dass „Erdoğan seinen Willen bekommt“.

Schwedens Weg in die Nato 25. Februar: Schweden baut die Zusammenarbeit mit der Nato aus und intensiviert die strategische Zusammenarbeit mit dem Nato-Hauptquartier in Brüssel.

20. April: Erstmals Schwedens Geschichte ist eine Mehrheit der Bevölkerung für einen Beitritt zum Militärbündnis. 51 Prozent sprechen sich in Umfragen für eine Mitgliedschaft aus.

16. bis 17. Mai: Eine Mehrheit im Parlament stimmt für eine Mitgliedschaft, die Regierung übergibt das Beitritts-Gesuch gemeinsam mit Finnland.

28. Juni: Auf dem Nato-Gipfel in Madrid trifft Schweden gemeinsam mit Finnland ein Abkommen mit der Türkei, um Ankaras Zustimmung zu einem Beitritt abzusichern.

5. Juli: Alls Nato-Mitglieder unterzeichnen das schwedisches Beitrittsprotokoll, in den einzelnen Staaten beginnen die Ratifizierungsprozesse.

8. Juli: Der deutsche Bundestag stimmt dem Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands mit großer Mehrheit zu.

In Finnland habe man „die türkischen Vorstöße immer eher als türkische Innenpolitik und weniger als politischen Widerspruch zu Finnland“ interpretiert. Am Ende, ergänzte Parlamentskollege Kimmo Kiljunen, sollte es bei der Nato-Mitgliedschaft vor allem um strategische Zusammenarbeit und gemeinsame Werte gehen.

Ein weiteres Geschenk hat die neue schwedische Regierung Erdoğan ganz unabhängig der Kurdenfrage bereits gemacht. Am Sonntag machte Außenminister Tobias Billström in einem Interview mit der Zeitung „Expressen“ deutlich, dass er die Türkei als einen demokratischen Staat betrachte.

Es gebe zwar Fehler, aber ganz klar auch „freie Wahlen“. Das zeige nur, dass Billström die aktuelle Forschung nicht kenne, meint Experte Grinell von der Göteborger Universität. „Es gibt ausreichend Material, die genau das Gegenteil beweisen. Nein, die Türkei ist keine Demokratie.“

Aber derartige Bedenken scheint Schwedens neue Regierung kaum zu interessieren. Das übergeordnete Ziel ist klar vorgegeben: Schweden soll Mitglied der Nato werden. Der neuen Regierung wäre ein erster außenpolitischer Erfolg damit sicher.

