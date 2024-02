Anklagen gegen die RAF-Terroristin Wofür Daniela Klette noch belangt werden kann

Auf das Konto der sogenannten Dritten Generation der RAF gehen zahlreiche Morde und Anschläge. Fast verwundert es da, dass Daniela Klette am Montag wegen vergleichsweise harmloser Delikte verhaftet wurde: Die Beteiligung an sechs Raubüberfällen und einem versuchten Mord wirft die Staatsanwaltschaft Verden ihr vor. Klette sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.