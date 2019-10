Der Bundesnachrichtendienst (BND) besitzt offenbar ein bislang unbekanntes Video des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri. Das berichten Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR. In dem Video soll er einige Wochen vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mit Gewalt gedroht haben.

Dem Bundeskriminalamt (BKA) und den Untersuchungsausschüssen, die mit dem Fall Amri befasst sind, liegt das Video demnach nicht vor. Der BND soll es von einem ausländischen Geheimdienst erhalten haben.

Wie der Rechercheverbund weiter berichtet, soll der BND das Bundeskriminalamt zwar bereits 2017 über die elf Sekunden lange Aufnahme informiert haben. Das BKA habe sich aber geweigert, das Video zu den Ermittlungsakten zu geben, da es von einem Geheimdienst komme und man diesem zur Vertraulichkeit verpflichtet sei.

Dem Bericht zufolge soll es sich dabei um ein Handy-Video von Amri handeln, das er im November 2016 aufgenommen hat. Darauf soll er auf Arabisch „Oh Allah! Diese Schweine, kommen wir zu ihnen, um sie zu enthaupten!“ gesagt und dabei eine Waffe in der Hand gehalten haben, mit der er später den polnischen LKW-Fahrer erschoss.

Der BND wollte sich nicht näher äußern. „Zu etwaigen Erkenntnissen und zu operativen Aspekten seiner Arbeit berichtet der BND grundsätzlich nur der Bundesregierung und den zuständigen, geheim tagenden Gremien des Deutschen Bundestages“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

FDP-Politiker: „BND muss erklären, wann er Video erhalten hat“

Der FDP-Obmann im Untersuchungsausschuss des Bundestags, Benjamin Strasser, fordert nun Aufklärung. „Der BND muss erklären, wann er dieses Video erhalten hat. Aber auch dann bleibt die Frage im Raum, warum die Sicherheitsbehörden und die Bundesregierung die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses ständig blockieren und torpedieren.“

Die Linke-Innenpolitikerin Martina Renner sagt: „Geheimdienste, ob hiesige oder Partner im Ausland, haben offenbar selbst bei einem schweren Terroranschlag kein Interesse an der Verfolgung der Täter“ oder daran, dschihadistische Netzwerke auszuheben. Dabei habe die Aufarbeitung der Fehler beim rechtsterroristischen NSU gezeigt, dass aus „Ignoranz gegenüber den Strafverfolgungsbehörden“ schnell eine Sabotage der Ermittlungsarbeit werden könne. Renner ist Obfrau ihrer Fraktion im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss.

Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem gekaperten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Der Tunesier tötete zwölf Menschen. Er floh und wurde später in Italien von der Polizei erschossen.

Auf den beiden Mobiltelefonen von Amri, die nach der Tat ausgewertet wurden, stellten die Ermittler mehr als 12.000 Dateien sicher. Das besagte Video soll den Berichten zufolge allerdings nicht darunter gewesen sein. (Tsp, dpa, AFP)