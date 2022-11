Anschlussreise nach Katar möglich Bundesinnenministerin Faeser fliegt zu zweitägigem Besuch in die Türkei

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reist am Montag zu einem zweitägigen Besuch in die Türkei. In Ankara will sich Faeser nach Angaben ihres Ministeriums unter anderem mit ihrem türkischen Kollegen Süleyman Soylu zu innenpolitischen Themen sowie zur deutsch-türkischen Zusammenarbeit in den Bereichen Migrationspolitik und Bekämpfung von Terrorismus austauschen.

Denkbar ist, dass Faeser anschließend nach Katar weiterreist, wo die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch ihr Auftaktspiel bei der WM bestreitet.

Die Planungen dazu sind nach Ministeriumsangaben aber noch nicht abgeschlossen. Faeser ist als Bundesinnenministerin auch für den Bereich Sport zuständig.

Die Vergabe der WM an das Golfemirat Katar ist äußerst umstritten, unter anderem wegen der Menschenrechtslage in dem arabischen Land. Auch Faeser hatte sich kritisch geäußert und damit Ende Oktober für diplomatische Verstimmungen gesorgt. (AFP)

Zur Startseite