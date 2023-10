Antidiskriminierungsbeauftragte warnt „Wir beobachten an Schulen eine starke Zunahme von antisemitischen Parolen“

Die Terrorangriffe der Hamas auf Israel heizen auch Konflikte auf deutschen Schulhöfen an. „Besondere Sorge macht mir gerade die Situation an Schulen. Seit dem Terrorkrieg der Hamas beobachten wir dort eine starke Zunahme von antisemitischen, israelfeindlichen und islamistischen Parolen“, sagte die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, dem Tagesspiegel am Donnerstag. „Antisemitische Einstellungen und Verschwörungsmythen sind leider auch in muslimischen Communities weit verbreitet.“