Armeechef begeistert die Ukraine Walerij Saluschnyj – der General, der Wladimir Putin das Fürchten lehrt

Walerij Saluschnyj ist der neue Liebling der Ukrainer. Der Chef der ukrainischen Armee wird geradezu vergöttert, in den sozialen Netzwerken ist er immer wieder Thema. Seine Geschichte erinnert ein wenig an den überraschenden Erfolg von Wolodymyr Selenskyj, der vor drei Jahren vom Komiker zum Präsidenten wurde. Vor dem Krieg war Selenskyj der einzige Star auf dem politischen Olymp. Doch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte holt jetzt in der Beliebtheit deutlich auf.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden