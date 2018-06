Die Präsidentin des in der Kritik stehenden Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Jutta Cordt, muss gehen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte am Freitagabend, dass Minister Horst Seehofer (CSU) "der Leitungsspitze des Bamf am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden". Auch der bisherige Vizepräsident der Behörde, Ralph Tiesler, soll ausgetauscht werden. Die Vizepräsidentin Uta Dauke hatte das Amt bereits zu Monatsbeginn verlassen.

Die Pläne, Bamf-Chefin Cordt abzusetzen, hatte Seehofer in dieser Woche nach Informationen des "Spiegel" im kleinen Kreis vor Innenpolitikern der Koalition verkündet, wie mehrere Teilnehmer übereinstimmend berichteten.

Das Bamf steht seit Wochen in der Kritik. Die Affäre um die Bremer Außenstelle des Bamf, in der Hunderte Asylbewerber womöglich zu Unrecht Schutz erhielten, hat sich zu einer Grundsatzdebatte ausgewachsen. (Tsp/dpa)