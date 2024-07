Aus Frust über ihre Partei Grünen-Abgeordnete wechselt zur CDU

Die Grünen-Abgeordnete Melis Sekmen verlässt ihre Partei und wechselt zur CDU. Ihr Mandat behält die 30-Jährige offenbar, will aber fortan der Unionsfraktion im Bundestag angehören. Das teilte sie ihrem Kreisverband in Mannheim in einem Brief mit, aus dem der „Mannheimer Morgen“ zitiert. Aus Kreisen der Grünen-Bundestagsfraktion wurde die Personalie bestätigt.

Die 30-Jährige begründet in dem Schreiben ihren Schritt damit, dass sie sich nicht mehr mit den Grünen identifizieren könne. „Ich habe festgestellt, dass sich meine Vorstellung darüber, wie und mit welchem Stil Politik gemacht wird, weiterentwickelt hat“, schrieb sie offenbar in dem Brief an ihren Kreisverband.

Demnach sei es ihr wichtig, dass Menschen, die arbeiten am Ende des Tages auch mehr verdienen und davon leben können. „Dafür brauchen wir eine Debattenkultur, die auch unbequeme Realitäten benennen kann und in dem Menschen für ihre Meinung oder ihre Sorgen nicht in Schubladen gesteckt werden.“

Der Landesvorsitzende der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, freute sich über den Schritt von Sekmen: „Vor der Entscheidung von Melis Sekmen habe ich persönlich größten Respekt. Ich habe Melis Sekmen als absolute Power-Frau kennengelernt“, teilte Hagel am Abend mit. Ihre Vita erzähle eine „total authentische und erfolgreiche Aufsteigergeschichte wie sie zu unserem super Land passt“, so Hagel.

Tatsächlich verlieren die Grünen mit Melis Sekmen eine junge Abgeordnete mit Migrations- und Aufsteigergeschichte. Ihr Vater war aus der Türkei nach Deutschland eingewandert und arbeitet bei Daimler, ihre Mutter arbeitete zweitweise als Reinigungskraft im Krankenhaus.

Sekmen sei auch frustriert über die Migrationspolitik der Grünen gewesen, heißt es aus der CDU. Tatsächlich klatschte sie vor vier Wochen nach dem Polizistenmord in Mannheim immer wieder während der Rede von CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag - als einzige Grüne.

Melis Sekmen hat sich sehr auf ihrem Mandat ausgeruht und ihren Job als Obfrau zunehmend vernachlässigt. In der Bundestagsfraktion der Grünen trauert man Sekmen nicht nach.

Ihre Fraktion hat Sekmen offenbar nicht vorab informiert, dort erfuhr man von ihrem Schritt aus der Presse. Es sei aber keine Überraschung, hieß es aus der Fraktion. Dort trauert man der 30-Jährigen offenbar wenig nach.

„Melis Sekmen hat sich sehr auf ihrem Mandat ausgeruht und ihren Job als Obfrau zunehmend vernachlässigt. Nun hat sie offenbar Angst, nicht mehr aufgestellt zu werden“, hieß es aus der Bundestagsfraktion.

Sekmen war bei der letzten Wahl über Listenplatz 16 in den Bundestag gewählt worden. Angesichts des neuen Wahlrechts und der schwachen Umfragen der Grünen könnte dieser Listenplatz bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr für den Wiedereinzug reichen.

In der Fraktion gibt man sich trotzig. „Den Grünen geht es auch ohne Melis Sekmen gut. Sie gilt als unzuverlässig und unsolidarisch.“ Denoch schrumpft die Fraktion nun auf 117 Abgeordnete.

Dass Abgeordnete die Fraktion wechseln, kommt selten vor. Laut SWR-Informationen konnte die Unionsfraktion zuletzt Ende 1996 einen Zugang aus einer anderen Fraktion verbuchen. Damals war die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld ebenfalls von den Grünen zur Union gewechselt. Ende vergangenen Jahres trat Lengsfeld, die von 1990 bis 2005 im Bundestag saß, aus der CDU aus.