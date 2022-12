Aus Sorge vor Eskalation des Krieges USA sollen Ukraine gebeten haben, Putins obersten General nicht zu töten

Wie die „New York Times“ berichtet, sollen die USA versucht haben, das ukrainische Militär davon abzuhalten, Generalstabschef Waleri Gerassimow zu töten. US-Beamte hätten zuvor herausgefunden, dass er eine Reise an die Front plane, hielten diese Information aber vor den Ukrainern zurück. Sie befürchteten, dass ein Anschlag auf ihn zu einem Krieg zwischen den USA und Russland führen könnte.

Die Ermordung von Gerassimow könnte den Konflikt drastisch verschärfen, so die Beamten, und obwohl die Amerikaner der Ukraine helfen wollten, wollten sie keinen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland auslösen.

In Kiew hat man dennoch vom Front-Besuch des Generals erfahren, was die Amerikaner in eine Zwickmühle brachte. Es folgte die Bitte aus Washington Richtung Kiew, von Angriffen abzusehen. „Wir sagten ihnen, sie sollten es nicht tun“, wird ein hoher amerikanischer Beamter zitiert. „Wir sagten: ‘Hey, das ist zu viel.’“

Letztlich kam die Nachricht zu spät, schreibt die „New York Times“. Die Ukrainer hatten bereits mit der Operation begonnen. Mehrere russische Soldaten kamen an diesem Tag ums Leben – Gerassimow jedoch nicht. Die russische Militärführung reduzierte daraufhin ihre Besuche an der Front.

