Auslagerung von Asylverfahren Im Prinzip möglich, in der Praxis schwierig

Kommt auch für Deutschland eine Auslagerung von Asylverfahren infrage, wie sie in Europa unter anderem Großbritannien, Dänemark und Großbritannien ins Auge gefasst haben? Um diese Frage geht es am Donnerstag auch beim Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt. Ob die Idee nach monatelangen Expertenanhörungen tatsächlich weiterverfolgt wird, wird am Ende wohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) entscheiden müssen.

Scholz hatte den Bundesländern im vergangenen November zugesichert, das so genannte „Ruanda-Modell“ prüfen zu wollen. Dabei steht „Ruanda“ lediglich als Chiffre für eine Auslagerung von Asylverfahren, weil die britische Regierung Migranten, die illegal in das Vereinigte Königreich gelangt sind, in das ostafrikanische Land abschieben will. Im Falle Deutschlands könnten andere Transit- und Drittstaaten, welche die Asylverfahren übernehmen, infrage kommen.

Auslagerung von Asylverfahren Weltweit ist Australien bislang das einzige Land, das eine Auslagerung von Asylverfahren bereits in die Praxis umgesetzt hat. Um die irreguläre Migration zu begrenzen, wurden ab 2001 Internierungslager für Flüchtlinge außerhalb des australischen Hoheitsgebiets eingerichtet, etwa auf Papua-Neuguinea und im Inselstaat Nauru. Dabei ging es der australischen Regierung in erster Linie um eine abschreckende Wirkung. Unter den EU-Ländern sind in Italien derzeit ähnliche Pläne der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni am weitesten fortgeschritten. In Albanien sollen am 1. August drei Asylzentren in Betrieb gehen, die von den italienischen Behörden betrieben werden.

Dass am Ende der Kanzler gefragt sein könnte, liegt daran, dass Experten über die Machbarkeit des „Ruanda-Modells“ uneins sind. In den vergangenen Monaten veranstaltete das Bundesinnenministerium Anhörungen mit Sachverständigen, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag will das Ministerium einen Zwischenbericht vorlegen.

Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Lars Castellucci (SPD), erwartet, dass der Zwischenbericht des Bundesinnenministeriums zu einer möglichen Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen werde. „Es dürfte maximal drinstehen, dass solche Asylverfahren theoretisch möglich, aber in der Praxis schwer umzusetzen sind“, sagte Castellucci dem Tagesspiegel.



Der SPD-Innenpolitiker verwies dabei auf das Beispiel von Asylzentren, die Italien in eigener Regie in Albanien für maximal 3000 Flüchtlinge betreiben will. „Bei diesem Modell stehen nicht zuletzt Kosten und Nutzen in keinerlei Verhältnis“, kritisierte Castellucci. „Schätzungen gehen von bis zu einer Milliarde Euro in fünf Jahren aus.”

Grundsätzlich zeigte sich der SPD-Politiker aber offen dafür, einerseits Kontingente zur Flüchtlingsaufnahme in der EU festzulegen und andererseits Migration auch außerhalb der EU besser zu steuern. Man könnte Länder außerhalb der Europäischen Union durchaus dafür gewinnen, am internationalen Flüchtlingsschutz teilzunehmen.

„Wir treten für eine regelbasierte Migration ein, und die Regeln müssen in den Aufnahmegesellschaften aufgestellt werden, nicht von den Schleppern“, sagte der SPD-Innenexperte weiter. Das Modell einer freien Wahl für Geflüchtete lehne die SPD ab. „Wer Schutz sucht, kann nicht einfach selbst entscheiden, wo er ihn findet“, sagte er zur Begründung. Kanzler Olaf Scholz (SPD) verfolgte in der Frage einer möglichen Auslagerung von Asylverfahren das Ziel, „dass wir zu einer möglichst breiten Einigung auch mit den Bundesländern und der Opposition kommen“, so Castellucci. „Deshalb verfolgt der Kanzler alle Ansätze, die vereinbart worden sind, mit großem Ernst“, fügte er hinzu.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Bundesländern zugesichert, die Machbarkeit einer Auslagerung von Asylverfahren zu prüfen.

Scholz kommt mit der Vorlage des Zwischenberichts zum „Ruanda-Modell“ der Aufforderung der Bundesländer nach, bis zur kommenden Ministerpräsidentenkonferenz den Sachstand der regierungsinternen Beratungen darzulegen. Aber bereits vor dem Bund-Länder-Treffen bauten die unionsgeführten Länder Druck auf den Kanzler auf, das Thema weiter auf der Agenda zu lassen. „Wir erwarten von Bundeskanzler Olaf Scholz klare Aussagen, wie Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten außerhalb der EU stattfinden können“, sagte der hessische Regierungschef und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder, Boris Rhein (CDU), der „Augsburger Allgemeinen“.

Die CDU hatte in ihrem im Mai beschlossenen Grundsatzprogramm Vereinbarungen über Asylverfahren in Drittstaaten als Ziel verankert. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU) hatte neben Ruanda die Staaten Senegal und Ghana für eine Auslagerung von Asylverfahren vorgeschlagen.

Zu denen, die zu den Experten-Anhörungen des Innenministeriums eingeladen waren, gehört auch der Rechtswissenschaftler Daniel Thym von der Universität Konstanz. „Niemand schlägt ernsthaft vor, dass Deutschland mehrere zehntausend Menschen pro Jahr überstellen sollte“, sagte Thym am Montag bei der Vorstellung eines Gutachtens, das er im April erstellt hatte. Laut Thyms Gutachten sind sichere Drittstaatsmodelle grundsätzlich mit dem Grundgesetz, der Genfer Flüchtlingskonvention und den Menschenrechten vereinbar.

Allerdings schränkte der Rechtswissenschaftler ein, dass es bei einer möglichen Auslagerung von Asylverfahren nicht darum gehe, die Verantwortung in der Migrationspolitik einfach auf andere Staaten abzuwälzen, sondern vielmehr zu einer Lastenteilung zu kommen. Drittstaaten-Regelungen befreiten den Bund und die Länder nicht davon, selbst effiziente Asylverfahren hinzubekommen, lautete Thyms Fazit.