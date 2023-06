„Sie haben mit drei Worten die Ehre Europas gerettet“ Merkel erhält Ehrendoktorwürde von französischer Hochschule

Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in Paris mit der Ehrendoktorwürde der Hochschule Sciences Po ausgezeichnet worden.

„Sie haben mit drei Worten die Ehre Europas gerettet: ‘Wir schaffen das’ “, sagte Hochschul-Direktor Mathias Vicherat am Dienstagabend in Paris in Anspielung auf Merkels berühmt gewordene Leitlinie in der Flüchtlingskrise 2015.

Angela Merkel bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde in Paris © IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Andrea Savorani Neri

Merkel sei eine der politischen Persönlichkeiten, die den Aufbau Europas seit dem Ende des Kalten Kriegs am stärksten geprägt hätten, betonte die Hochschule. Merkel erhält als 28. Persönlichkeit die Ehrendoktorwürde von Sciences Po.

Zu ihren Vorgängern zählen etwa der frühere UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali und der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Merkel wurde bereits von etwa 20 Universitäten mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. (AFP)