Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72, Grüne), der am Montag seine offizielle Sommer-Tour begonnen hatte, ist nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung am frühen Abend auf dem Weg von Heilbronn zurück nach Stuttgart in einen Unfall verwickelt worden.

Dem Bericht zufolge regnete es stark auf der A81. Der Dienstwagen von Winfried Kretschmann soll ins Schleudern geraten sein. Das Fahrzeug landete im Graben. Der Regierungschef blieb unverletzt. Aber: Der Fahrer des Begleitfahrzeugs bremste ab. Dann soll ein Auto von hinten in das Begleitfahrzeug gekracht sein!

Der Aufprall war so heftig, dass die zwei Insassen in dem nachkommenden Auto schwerst verletzt wurden. Sofort eilten Rettungskräfte zum Unfallort. Rettungshubschrauber wurden angefordert. Die beiden Schwerverletzten kamen in Kliniken.

Mehr zum Thema Kleine Spitzen aus dem Ländle Warum Winfried Kretschmann den Grünen rät, im Bund nicht von Platz eins zu träumen

Regierungssprecher Rudi Hoogvliet sagte der „Bild“: „Dem Ministerpräsidenten geht es gut. Er traf später im Staatsministerium in Stuttgart ein.“ Unter seinen Begleitern soll es aber mindestens einen Leichtverletzten geben. Die Autobahn blieb für Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt. (Tsp)