Bayern unzufrieden mit Länderfinanzausgleich Söder kämpferisch – aber allein unterwegs

Markus Söder ist im Angriffsmodus. Im Herbst ist Landtagswahl, der Vorwahlkampf hat längst begonnen. In der CSU hat man das alte Waffenarsenal besichtigt und ist fündig geworden: Bayern, die Macht und das Opfer im Länderfinanzausgleich. Denn auch 2022 war es wieder der Freistaat, der die größte Last getragen hat – es ist verlässlich so seit vielen Jahren. „Das können wir nicht akzeptieren“, sagt Söder seit Wochen immer wieder.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden