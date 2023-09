Begrenzung der Migration Was hilft – und was nicht

Bis einschließlich August sind in Deutschland 204.461 Erstanträge auf Asyl gestellt worden. Das sind fast so viele wie im gesamten Vorjahr, als 217.774 Menschen erstmals Schutz in der Bundesrepublik beantragten. Dementsprechend nimmt auch die Debatte darüber Fahrt auf, wie darauf reagiert werden soll. Wie würden die verschiedenen Vorschläge wirken? Wie realistisch ist es, dass sie umgesetzt werden?

Mehr Grenzkontrollen

Seit Monaten dringen die Innenminister Brandenburgs, Sachsens oder Baden-Württembergs auf weitere Grenzkontrollen, wie sie schon seit 2015 im Abschnitt zwischen Bayern und Österreich durchgeführt werden. Dass Innenministerin Nancy Faeser (SPD) dem Drängen nachgibt, ist nicht ganz ausgeschlossen. Schließlich hatte Kanzler Olaf Scholz (ebenfalls SPD) bereits im Mai mit den Ministerpräsidenten vereinbart, der Bund werde lageabhängig „das im Verhältnis zu Österreich bestehende Grenzsicherungskonzept auch an anderen Binnengrenzen Deutschlands nach Konsultation mit den betreffenden Ländern der Bundesrepublik Deutschland etablieren“. Gleichwohl werden stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien oder der Schweiz im Innenministerium als „Ultima Ratio“ bezeichnet.

Das Problem bei Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums besteht darin, dass sie einen Dominoeffekt innerhalb der EU auslösen könnten. 2016 kam es während der Flüchtlingskrise zu einem Streit zwischen Österreich und Italien. Damals erwog die Regierung in Wien, die Grenzkontrollen am Brenner auszuweiten. Davon wäre auch der Tourismus zwischen beiden Ländern massiv betroffen gewesen.

Brandenburg will mehr Kontrollen. Polizisten stehen an der deutsch-polnischen Grenze. © picture alliance/dpa/Hannes P Albert

Sachsen und Brandenburg begründen ihre Forderung mit dem Anstieg der irregulären Migration, die derzeit aus Richtung Belarus verzeichnet wird. Mit einem Dominoeffekt Richtung Osten wäre nicht zu rechnen, falls Faeser der Forderung nachgeben sollte: Schon vor Wochen hat Polen die Kontrollen an der EU-Außengrenze zu Belarus verstärkt. Allerdings müssten Pendler zwischen Deutschland sowie Polen und Tschechien mit Behinderungen rechnen.

Obergrenze

Wieder zurück in der Debatte ist die sogenannte „Obergrenze“. Als Bayerns wahlkämpfender Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Wochenende einen „Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung“ forderte, tat er dies unter Verweis darauf, dass die Obergrenze der Vorgängerregierung im Bund „funktioniert“ habe.

Tatsächlich hatte sich die Union nach langem Streit zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer damals auf eine Formulierung geeinigt, die Anfang 2018 so ähnlich auch in den Koalitionsvertrag mit der SPD Eingang fand. Man stellte darin fest, dass die Zahlen „die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden“.

Mehr als ein politisches Ziel war das aber nicht, weil das Asylrecht keine Obergrenze kennt. Und selbst wenn der im Grundgesetz verankerte individuelle Anspruch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag eingeschränkt werden sollte, wie das unlängst der CDU-Politiker Thorsten Frei gefordert hat, griffe immer noch die Genfer Flüchtlingskonvention greifen, zu deren Einhaltung die Bundesrepublik völkerrechtlich verpflichtet ist.

Reform des EU-Asylsystems Die EU-Innenminister haben sich im Juni auf eine deutliche Verschärfung der Asylregelungen verständigt. Vorgesehen ist etwa ein deutlich härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive. So sollen ankommende Menschen aus als sicher geltenden Ländern künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort würde dann im Normalfall innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl hat. Wenn nicht, soll er umgehend zurückgeschickt werden.

„Eine Obergrenze löst das Problem nicht“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag und verwies wie bereits Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Vorabend darauf, dass dies allein auf europäischer Ebene gelingen könne. Die Umsetzungschancen von Söders Vorschlag tendieren somit gegen null.

Möglich wäre eine zahlenmäßige Begrenzung auf EU-Ebene wohl nur dann, wenn die Zahl der Ankünfte auf europäischem Territorium stark reduziert würde und sich die Mitgliedstaaten auf die direkte Aufnahme eines bestimmten Kontingents von Schutzsuchenden aus Transitstaaten verständigen könnten. Der englische Fachbegriff für eine solche Kontingentlösung lautet „relocation“.

Einsatz von Frontex und Militär

Bei einem Besuch auf Lampedusa hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgeschlagen, die Überwachung vor der italienischen Mittelmeerinsel zu verstärken – auch mithilfe der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Zudem sollten bestehende Marineeinsätze im Mittelmeer ausgeweitet werden, was auch die Bundesregierung nun prüfen will. Der Plan der Kommissionschefin sieht unter anderem vor, Frontex bei der Registrierung der in Italien ankommenden Migranten einzusetzen und bei der Rückführung derer, die keine Aussicht auf Asyl haben.

Ein Polizist der EU-Grenzschutzagentur Frontex steht im Hafen der Insel Samos auf dem Vordeck eines Streifenboots vor einer Erkundungsfahrt. © dpa/Christian Charisius

Das Vorhaben ließe sich durchaus umsetzen. Schon jetzt ist Frontex an Rückführungen beteiligt. Die Agentur kann nach eigenen Angaben die Mitgliedstaaten bei der Koordinierung und Finanzierung von Abschiebungen unterstützen, diese aber auch selbst in die Wege leiten. Tendenziell sollen die Rückführungs-Aktionen von Frontex künftig noch verstärkt werden. Nach den Plänen der EU sollten bis 2027 bis zu 10.000 Frontex-Beamte die Außengrenzen der EU schützen.

Allerdings ist die Rolle von Frontex umstritten. Als im Juni vor der griechischen Küste hunderte Migranten ertranken, war auch die EU-Grenzschutzbehörde in die Such- und Rettungsaktion involviert. Die EU-Bürgerbeauftragte Emily O’Reilly klärt derzeit, wie es zum Untergang des überladenen Flüchtlingsschiffs kam.

Verteilung der Flüchtlinge in der EU

Auf Lampedusa schlug von der Leyen auch vor, Flüchtlinge von der Insel zu holen und in der EU zu verteilen. Diese Verteilung wird zwar immer wieder gefordert, funktioniert aber in der Praxis nicht. Schon im Kleinen hapert es bei dem „freiwilligen Solidaritätsmechanismus“, mit dem besonders stark belastete Staaten wie Italien entlastet werden sollen. Die Bundesregierung hat die Übernahme von Flüchtlingen im Rahmen dieses Mechanismus vorerst ausgesetzt, weil Italien seinerseits keine nach Deutschland weitergereisten Migranten zurücknimmt.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban pocht bei der Verteilung der Flüchtlinge in der EU auf das Prinzip der Freiwilligkeit. © REUTERS/BERNADETT SZABO

Im Großen ist eine Verteilung von Flüchtlingen auch im Zuge der Reform des EU-Asylsystems geplant. Aber schon bei der Einigung unter den EU-Innenministern im Juni zeigte sich, dass Polen und Ungarn dabei nicht mitziehen. Eigentlich sollen sie Ausgleichszahlungen leisten, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Dagegen pochen Warschau und Budapest darauf, dass die Aufnahme von Flüchtlingen eine freiwillige Angelegenheit bleibt.

Sach- statt Geldleistungen

Weil viele in Europa ankommende Flüchtlinge nach Deutschland weiterziehen wollen, wird unter anderem über weniger attraktive Sozialleistungen diskutiert. Zu den Maßnahmen, die nach Ansicht auch von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann innerhalb von „Wochen“ von der Bundesrepublik allein umgesetzt werden könnten, gehört der Umstieg von Geld- auf Sachleistungen. Die politische Realisierungschance ist vergleichsweise hoch, weil sich innerhalb der Berliner Ampelkoalition auch die FDP für Veränderungen in diesem Bereich ausspricht.

Wenn etwa künftig das Bus- und Bahnticket oder die Handy-Prepaid-Karte direkt bereitgestellt würde, „schwächen wir einen entscheidenden Pull-Faktor für illegale Migration“, heißt es im Präsidiumsbeschluss der Liberalen. Sie fordern Bundesländer und Kommunen auf, „bei Asylbewerbern mit geringer Bleibeperspektive bis zur Rückführung die Möglichkeit des Asylbewerberleistungsgesetzes auszunutzen“.

Das ist ein Hinweis darauf, dass die Möglichkeit längst vorhanden ist. Für Schutzsuchende in Aufnahmezentren gilt bereits die Regel, dass es keine Zahlungen geben soll. Es gibt nur eine Ausnahmeklausel, die die Kommunen massenhaft nutzen. „Sind Sachleistungen für den notwendigen persönlichen Bedarf nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand möglich“, so die Formulierung im Gesetz, könne es auch Wertgutscheine oder eben Geldleistungen geben.

Eine Obergrenze löst das Problem nicht Wolfgang Büchner, stellvertretender Regierungssprecher

Von diesem Grundsatz kann nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Schutzsuchende in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen abgewichen werden. „Einzelheiten des Verfahrens regeln die Bundesländer“, teil die in Söders Heimatstadt Nürnberg angesiedelte Behörde mit.

Die Lust der Kommunen, mit weiteren komplizierten Vorgängen behelligt zu werden, ist ohnehin überschaubar. „Es hat immer wieder Anläufe gegeben, die aber zugleich den enormen bürokratischen Aufwand einer solchen Lösung und den geringen Effekt verdeutlicht haben“, sagte Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, weil auch bei einer Rückkehr zu Sachleistungen „gewisse Taschengeldzahlungen ohnehin geleistet werden“ müssten. Er empfiehlt stattdessen, unter Berücksichtigung des jeweiligen Kaufkraftniveaus „die Leistungen für Flüchtlinge europaweit anzugleichen“.

Vereinbarung mit Tunesien

Ein Großteil der Migranten, die zurzeit auf Lampedusa ankommen, ist über Tunesien in die EU gelangt. Der Aktionsplan der Kommissionspräsidentin sieht auch ein verstärktes Vorgehen gegen Schlepper vor – auch in Zusammenarbeit mit Tunesien. Diesem Zweck dient ebenfalls eine Absichtserklärung, die von der Leyen, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und der niederländische Premier Mark Rutte im Juli mit dem tunesischen Präsidenten Kais Saied trafen.

Doch in Brüssel werden zunehmend Zweifel laut, ob die Absichtserklärung jemals umgesetzt wird. Der Grund: Offenbar war von der Leyens Vorstoß vom Juli nicht eingehend mit allen Ländern in der EU abgestimmt.