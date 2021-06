Bei seinem Besuch von Gastwirten in der 6000-Einwohner-Gemeinde Tain-l'Hermitage nördlich von Valence wurde Emmanuel Macron von einem Besucher geohrfeigt.

Auf Twitter kursieren Videos, die zeigen, wie Frankreichs Präsident, begleitet von Bodyguards, zu einer Absperrung an einem Parkplatz lief. Dort warteten hinter den Absperrgittern Neugierige und Passanten. Macron ging auf einen Mann zu, begann ein Gespräch - und bekam eine Ohrfeige. Der Mann rief nach Medienangaben "Nieder mit der Macronie". Sofort griffen die Security-Mitarbeiter ein.

Laut französischen Medien geht es dem Staatsoberhaupt gut, zwei Menschen wurden festgenommen. "Der Mann, der versucht hat, den Präsidenten zu ohrfeigen, und ein anderes Individuum werden von der Polizei vernommen", erklärte die Präfektur ohne Angaben zur Identität.

Knapp ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist Macron seit einigen Tagen auf "Tour de France". Bei der Rundreise will der 43-Jährige den Franzosen nach eigenen Worten "den Puls fühlen", um seine Chancen für eine Wiederwahl auszuloten. Am Dienstag hatte Frankreichs Präsident das Département Drôme besucht, um dort mit Gastwirten und Vertretern der Gastwirtschaftsbranche zu sprechen. Der Vorfall ereignete sich gut zehn Tage vor Beginn der französischen Regionalwahlen, die als wichtiger Stimmungstest gelten.

Macron nimmt ab Freitag an einer Reihe internationaler Spitzentreffen teil. Den Auftakt macht der G7-Gipfel in Großbritannien.