Biden nach den Midterms Lame duck – oder bereit zum Neustart?

Ein demokratischer Stratege brachte die Gefühlslage im Lager des US-Präsidenten auf den Punkt. „Wann hört ihr auf, Joe Biden zu unterschätzen?“, twitterte er in der Nacht zu Mittwoch. Nach Wochen und Monaten, in denen sich die Regierungspartei angesichts der mageren Umfragewerte ihres Präsidenten und der hartnäckig hohen Inflation nach Ansicht von Beobachter auf herbe Verluste bei den Midterms einstellen sollte, konnten viele aufatmen.

Zwar sah es auch am Mittwochmorgen (Ortszeit) noch so aus, als ob die Republikaner im Repräsentantenhaus wie erwartet die Mehrheit erobern können. Aber vieles sprach dafür, dass die Konservativen weniger Zugewinne erzielten als von ihnen erhofft. Im Senat wiederum ist weiterhin offen, wer hier künftig das Sagen hat. Die Nacht war ein Denkzettel, aber alles andere als ein komplettes Fiasko für die Demokraten.

Damit stellt sich nun die Frage, wie die Partei mit ihrem bald 80-jährigen Präsidenten umgeht. In Umfragen ließen auch Demokraten zuletzt zunehmend erkennen, dass sie nicht hoffen, dass Biden 2024 noch einmal antritt. Aber möglichen alternativen Kandidaten für die Wahl 2024 bietet sich auch weiterhin kaum die Chance, aus der Deckung zu kommen.

Den amtierenden Präsidenten zu schwächen, ist in der Regel keine erfolgversprechende Strategie. Auch Biden wird zu diesem Zeitpunkt wohl eher nicht ankündigen, nur eine Amtszeit regieren zu wollen. Warum sollte er sich selbst zu einer „lame duck“ machen, zu einem Präsidenten ohne Macht?

Und dennoch haben die Midterms gezeigt, wo die Demokraten hinschauen könnten, wenn sie einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den 45. Präsidenten suchen.

Da wäre zum Beispiel J.B. Pritzker, der seinen Gouverneursposten in Illinois gegen einen Trumpisten verteidigen konnte. In seiner Siegesrede klang er entschlossen, noch mehr zu erreichen: „Seid ihr bereit zu kämpfen“, rief er seinen jubelnden Anhängern in der Wahlnacht zu.

Pritzker hatte bereits Ambitionen erkennen lassen, als er einen Auftritt in New Hampshire hatte, einem der Staaten, in denen die ersten Vorwahlen in einem Präsidentschaftswahlkampf stattfinden. Auch hatte er viele Spendengelder im ganzen Land eingetrieben. Wird er indes gefragt, erklärt er, er werde Biden 2024 unterstützen.

Auch andere Gouverneure, die wiedergewählt wurden, gelten als potenzielle Kandidaten, etwa Gavin Newsom in Kalifornien. Das gilt auch besonders für Gretchen Whitmer, die in Michigan triumphierte.

In ihrem Bundesstaat entschieden sich die Wählerinnen und Wähler zudem dafür, das Recht auf Abtreibung in der Landesverfassung zu verankern. Whitmer hatte das Thema nach dem Supreme-Court-Urteil in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs gestellt.

Und was ist mit Kamala Harris? Von der Vizepräsidentin, die eigentlich qua Amt als potenzielle Nachfolgerin des Präsidenten gilt, war in der Wahlnacht wenig zu sehen. Auch am Mittwoch blieb sie im Hintergrund.

Wurde sie bei ihrem Amtsantritt als allererste Vizepräsidentin noch als Hoffnungsträgerin gefeiert, schreiben ihr diese Rolle inzwischen nur noch wenige Beobachter zu. In den ersten zwei Jahren der Biden-Harris-Präsidentschaft hat sie es nicht vermocht, sich ein klares Profil zu erarbeiten.

