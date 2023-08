BKA-Kommissar aus Berlin Er schützte Habeck, Lang und Özdemir – nun will er für die Grünen ins Europaparlament

Was es manchmal bedeutet, in die Politik zu gehen, hat Jan Wulff bereits hautnah miterlebt. Im Mai begleitet der BKA-Kriminalkommissar Grünen-Chefin Ricarda Lang zu einem Wahlkampftermin nach Neumünster in Schleswig-Holstein. Irgendwann fliegen Eier, ein Mann nähert sich unvermittelt Lang.

Wulff und seine Kollegen fangen die Eier ab und können den Mann überwältigen – später stellt sich heraus, dass es sich um einen polizeibekannten Straftäter handelt. „Die Bedrohungslage von Politikern hat sich meiner Erfahrung nach verschärft, vor allem die Grünen sind gefährdet“, sagt Wulff.

Der 30-Jährige weiß, wovon er spricht. Mehr als zwei Jahre hat er Spitzenpolitiker beschützt. Von AfD-Politiker Alexander Gauland über die Linken-Abgeordnete Sahra Wagenknecht bis hin zu den Grünen-Ministern Cem Özdemir und Robert Habeck. Wulff war mittendrin, aber nur dabei. Nun will er das ändern und kandidiert für die Grünen in Lichtenberg für das Europaparlament.

Es müssen auf beiden Seiten Vorurteile abgebaut werden. Jan-Denis Wulff über das Verhältnis zwischen Grünen und der Polizei

Einer der vielen wechselhaften Sommertage: Jan Wulff spaziert am Kreuzberger Maybachufer entlang. Nicht weit entfernt sind das Kottbusser Tor und der Görlitzer Park, zwei der kriminellsten Orte Berlins. Drogenverkauf, Diebstahl und Gewalt stehen hier auf der Tagesordnung. Seit einer Gruppenvergewaltigung steht der Görlitzer Park bundesweit in den Schlagzeilen.

Im Görlitzer Park muss die Polizei immer wieder anrücken. © imago images/Olaf Wagner

Wulff verurteilt die Tat, ohne zu zögern: „Es gibt keine sozialen Probleme, die Vergewaltigung von Frauen oder Gewalt gegen Kinder rechtfertigen“, sagt er. Wenn die Täter wie im Görlitzer Park aus Somalia und Guinea-Bissau stammten, müsse dies thematisiert werden. „Wenn wir da etwas verschweigen, stärken wir nur das Narrativ der Rechten.“

Von Symbolpolitik hält er jedoch nichts. Die Kotti-Wache habe die Gewalt nur verschoben und auch eine Schließung des Görlitzer Parks löse nicht das Problem. In seiner Zeit als Streifenpolizist in Dortmund habe er täglich Straftaten auf der Straße erlebt. „Ich plädiere für eine Sicherheitspolitik, die immer auch Sozialpolitik ist und mehr auf den Mensch eingeht“, sagt Wulff. Die migrantischen Dealer am Kotti seien nicht mit dem Ziel aus Afrika geflohen, in Berlin Drogen zu verkaufen.

Früher forderten die Grünen eine schusswaffenlose Polizei

Menschen wie Wulff sind bei den Grünen noch immer selten. Lange galt die Partei als polizeikritisch, in den Anfangsjahren stand man sich bei Demonstrationen häufig gegenüber. Im ersten Grundsatzprogramm setzte sich die Partei noch für eine schusswaffenlose Polizei und gegen Hausdurchsuchungen ein und warnte vor einem „Polizei- und Überwachungsstaat“.

Erst unter den Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock verabschiedeten sich die Grünen davon endgültig. Die Polizei wurde als Verfassungsschützer wertgeschätzt.

Doch sowohl bei der Polizei als auch in linken Teilen der Partei ist Skepsis geblieben. Jan Wulff will daher als Brückenbauer fungieren. „Es müssen auf beiden Seiten Vorurteile abgebaut werden.“ Denn auch bei seinen Berufskollegen löste seine Kandidatur nicht nur Zustimmung aus. „Es gab Unterstützung, aber auch einigen Gegenwind“, sagt Wulff.

Er erlebte Gewalt und wollte Polizist werden

Praktikanten seien ihm nicht mehr anvertraut worden, es habe blöde Sprüche gegeben, schließlich habe er nach Absprache mit seinem Vorgesetzten den Personenschutz ausgesetzt. Aktuell arbeitet er nur noch vom Schreibtisch. „Das war schon verletzend.“

Denn Wulff, Sohn eines LKW-Fahrers und einer Krankenschwester, lebt für seinen Beruf. Als Sozialpädagoge im Ruhrpott habe er häufig die Erstbetreuung von traumatisierten Gewaltopfern übernehmen müssen. Eines Tages sei er an einem Tatort vor der Polizei eingetroffen. „Wir haben durch die Tür erlebt, wie die Gewalt geschieht und konnten nichts tun“, erinnert er sich. Damals habe er sich entschlossen, Polizist zu werden.

Nach seinen Stationen in Dortmund und Berlin will er nun nach Straßburg. Dort will er vor allem den Waffen- und Menschenhandel, der seit dem Beginn des Ukrainekrieges stark zugenommen hat, bekämpfen. „Wenn wir die organisierte Kriminalität in Europa bekämpfen wollen, müssen wir gemeinsam arbeiten, statt auf nationale Grenzkontrollen zu setzen“, sagt er. Auch die Grenzschutzbehörde Frontex müsse dringend reformiert werden.

Es ist ein starkes Signal, wenn immer mehr Menschen wie Jan Wulff aus dem Polizeidienst für die Grünen in die Politik gehen. Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, freut sich über die Kandidatur

Mit seinen Themen sieht sich Wulff im Zentrum der politischen Debatte. „Durch den Krieg in der Ukraine und die anhaltende Migration wird das Thema Sicherheit das entscheidende Thema bei den nächsten Wahlen“, prognostiziert er.

An der Grünen-Spitze sieht man das ähnlich, dort hat man schon länger erkannt, dass das innenpolitische Profil der Partei ausbaufähig ist. Trotz zahlreicher Regierungsbeteiligungen in den Ländern haben die Grünen noch nie einen Innenminister gestellt, die Kompetenzwerte in dem Bereich sind schwach.

„Es ist ein starkes Signal, wenn nun immer mehr Menschen wie Jan Wulff aus dem Polizeidienst kommend für die Grünen in die Politik und die Parlamente gehen“, freut sich deshalb Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen. Sie war selbst bei der Polizei und gilt neben Konstantin von Notz, dem Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums, als eine der wenigen innenpolitischen Stimmen der Grünen. Die Kandidatur helfe der Partei, „ihr innenpolitisches Profil auf allen Ebenen zu schärfen“, sagt Mihalic.

Welche Rolle Wulff tatsächlich bei den Grünen spielen kann, wird von seinem Listenplatz abhängen. Auf dem Europaparteitag im November will er sich auf einen sicheren Platz bewerben. Wulff gibt sich selbstbewusst: „Ich mache das Angebot, die innenpolitischen Ansprüche meiner Partei auch personell zu untermauern.“