Brasilien zwischen Party und Putsch Der Unabhängigkeitstag droht zur Wende im Wahlkampf zu werden

Die große Feier an diesem Mittwoch wird im Zeichen des Militärischen stehen. Ab dem frühen Morgen sollen Artilleriesalven von der Festung in Copacabana abgefeuert werden, später kreuzen Kriegsschiffe vor den Stadtstränden Rio de Janeiros und Fallschirmjäger landen im Sand. Auch ein Geschwader der Luftwaffe soll in Copacabana vorbeifliegen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden