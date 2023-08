Brauchen Minister bald eine Versicherung? Die Causa Scheuer könnte zum Präzedenzfall werden

In der CSU schäumen sie vor Wut: „Das Sommerloch scheint groß zu sein, wenn Volker Wissing zum wiederholten Male mit der gleichen dünnen Ankündigung Schlagzeilen machen will“, ärgert sich Stefan Müller, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Bundestag, über den Bundesverkehrsminister. Ein „durchsichtiges Manöver“ unterstellt er dem FDP-Politiker.

Doch was ist überhaupt passiert? Nach dem Pkw-Maut-Fiasko von Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sein Nachfolger angekündigt, ein Gutachten zu möglichen Schadenersatzforderungen gegen den Amtsvorgänger in Auftrag zu geben. Es soll die Umstände aufklären, die dazu führen, dass der Staat 243 Millionen Euro an die Betreiber zahlen muss. Daran hängt die Frage, ob Scheuer mindestens einen Teil dieser Kosten am Ende aus eigener Tasche begleichen müsste. „Ich habe als Minister auch die Vermögensinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu wahren“, sagte Wissing.

243 Millionen Euro kostete die geplatzte PKW-Maut den Bund.

Die Pkw-Maut war ein Prestigeprojekt der CSU während ihrer Zeit in der Bundesregierung. Das Gutachten dazu gibt Wissing, der früher Richter war, kurz vor der Bayernwahl am 8. Oktober in Auftrag. Die CSU sieht dementsprechend auch wahlkampftaktische Gründe. „Vollkommen abwegig“, findet Stefan Müller die Regressforderungen. Scheuer habe als Minister einen Gesetzesbeschluss des Bundestages umgesetzt.

Der Bund der Steuerzahler fordert Konsequenzen Der Bund der Steuerzahler sieht nicht nur Andreas Scheuer in der Verantwortung: „Das war gemeinschaftlicher Murks“, sagte Präsident Reiner Holznagel. Der ganze Bundestag, die Parteien und Fraktionen seien mitverantwortlich für ein Desaster, das sich nicht wiederholen dürfe. „Dieser Irrsinn macht deutlich, dass über einen effektiveren Schutz von Steuergeld nachgedacht werden muss.“

Doch Juristen sehen als Rechtsgrundlage hier den sogenannten Amtshaftungsanspruch. Der greift, wenn ein Beamter durch Verletzung seiner Amtspflicht einem Dritten vorsätzlich oder fahrlässig Schaden zugefügt hat. Eine mögliche Regressforderung ist aktuell aber nur für Bundesbeamte vorgesehen, nicht für Bundesminister. Im Bundesministergesetz findet sich keine parallele Vorschrift.

Nun war Scheuer zur Zeit der Pkw-Maut Minister, kein Bundesbeamter. Nach Artikel 34 Grundgesetz, Absatz 3 wäre es Experten zufolge möglich, dass er dennoch als „handelnder Amtswalter“ haften könnte. Im Grundgesetz heißt es generell, dass bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ein sogenannter Rückgriff vorbehalten bleibt. Allerdings handelt es sich hier offenbar um eine beabsichtigte Rechtslücke, die politisches Handeln schützt. Dass der Gesetzgeber eine Vorschrift auch für Minister schafft, ist theoretisch möglich.

In den Ampel-Fraktionen scheint man von diesem Gedanken nicht ganz abgeneigt: „Im Grundsatz sollten für Minister ähnliche Maßstäbe gelten wie für die ihnen unterstellten Bundesbeamte“, sagt etwa der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Helge Limburg. Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sonja Eichwede, sagte dem Tagesspiegel: „Das Ergebnis des Gutachtens kann und wird für uns Anstoß einer Debatte sein.“

Skeptisch äußerte sich dagegen der frühere Berliner Justizsenator Thomas Heilmann (CDU), rechtspolitischer Experte und Abgeordneter der Unionsfraktion im Bundestag. Grundsätzlich gebe es in der Politik „eher zu wenig als zu viel Risikobereitschaft“. Ein Grund, warum vieles so lange dauert. „Lieber noch ein Gutachten, lieber noch eine Kommission, als eine Entscheidung.“ Anders als im sonstigen Leben seien „nach der Wesentlichkeitstheorie des Grundgesetzes alle wichtigen Entscheidungen dem Parlament vorbehalten. Das haftet über Wahlen, nicht über Schadenersatz“, erklärte Heilmann dem Tagesspiegel.

Versicherungen für Politiker gibt es bislang nicht

Im konkreten Fall stellt sich laut Heilmann die Frage, „warum die Juristen des Verkehrsministeriums bei der Beauftragung der Maut kein sattelfestes Rücktrittsrecht für den aus damaliger Sicht unwahrscheinlichen Fall des Stopps durch den Europäischen Gerichtshof vorgesehen haben“. Darin liege ja die eigentliche Ursache für den Schaden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte die Maut 2019 gestoppt.

CDU-Politiker Thomas Heilmann befürchtet, dass Minister noch weniger Risikobereitschaft haben könnten bei Entscheidungen. © dpa/Kay Nietfeld

Zur Frage nach einer etwaigen Versicherung für Politiker, die in den frühen 2000er Jahren bereits einmal erwogen wurde, sagte der CDU-Abgeordnete, die „gewiss teure Versicherung für Politiker löst aus meiner Sicht das Problem nicht, die Versicherungsbeiträge müsste ja der Steuerzahler aufbringen“. Sogenannte D&O-Versicherungen, die Manager vor Aktionärsklagen schützen, gebe es so in Politik nicht, „und sie wären aus meiner Sicht auch nicht heilsam“, sagte Heilmann.

Im Grundsatz können sich alle in der Gesellschaft dagegen versichern, wenn sie Dritte schädigen. Eine derartige Polithaftpflicht-Police gibt es bisher nicht, entsprechend auch keinen Haftungsgrund und keine Versicherungsbedingungen. Der Leistungsumfang müsste überdies detailliert beschrieben und außerdem geklärt werden, wer die Leistung erbringt. Denn je höher das Risiko, desto höher die Prämie.

Diese Fragen allerdings wird das Gutachten nach Expertenmeinung nicht beantworten. Hinzu kommt, dass es wohl auch vor der Bayernwahl nicht fertiggestellt sein dürfte.