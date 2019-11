Das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Mitglied Ibrahim Miri darf abgeschoben werden. Das Bremer Verwaltungsgericht lehnte am Freitag einen Eilantrag des Inhaftierten ab und machte den Weg für eine Abschiebung Miris frei. Zuvor hatte das Gericht entschieden, dass Miri in Abschiebehaft bleibt. Die deutschen Behörden müssen demnach nicht abwarten, bis abschließend über Miris Beschwerde gegen die Ablehnung seines Asyslbescheids entschieden ist.



Miri ist nach Angaben der deutschen Sicherheitsbehörden führendes Mitglied eines kriminellen Familienclans. Er wurde im Juli abgeschoben, reiste Ende Oktober mit Hilfe von Schleppern aber illegal wieder nach Deutschland ein. Er wurde in Bremen festgenommen. Miri stellte einen neuen Asylantrag, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allerdings als unbegründet ablehnte. Dagegen klagt er vor dem Verwaltungsgericht. Parallel reichte er eine Haftbeschwerde beim Amtsgericht ein.

Laut geltender Rechtslage darf Miri längstens bis zum 2. Dezember in Abschiebehaft genommen werden. Die illegale Wiedereinreise des berüchtigten Clanchefs löste politischen Wirbel aus. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ordnete unter anderem verstärkte Grenzkontrollen an. Er kündigte zudem eine Gesetzesverschärfung an, damit mit Einreiseverboten belegte Menschen bei Wiedereinreise auch unbegrenzt in Abschiebehaft genommen werden können. (dpa, AFP)