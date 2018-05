US-Präsident Donald Trump hat den für den 12. Juni mit Hochspannung erwarteten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Das schrieb Trump in einem Brief an Kim, den das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlichte. Darin begründete Trump die Absage mit der "Feindseligkeit" der nordkoreanischen Führung.

(dpa)

Mehr Informationen folgen.