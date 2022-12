Brot für die Welt Essen allein ist nicht genug

Die 14.000 Menschen, die 1959 in der Berliner Deutschlandhalle zusammengeströmt waren, ahnten gewiss nicht, dass sie der Geburtsstunde einer der erfolgreichsten Bewegungen der Bundesrepublik beiwohnten. Das ahnte wohl auch Helmut Gollwitzer nicht, der zu den von der evangelischen Kirche eingeladenen Menschen sprach. Menschen, die nach den materiellen und seelischen Verheerungen des Kriegs und der nachfolgenden Hungersjahre nun vom deutschen „Wirtschaftswunder“ profitierten. Der Theologe und Friedensaktivist Gollwitzer mahnte die Menschen in einer emotionalen Rede, den eigenen Hunger nicht zu vergessen und den neuen Wohlstand zu teilen. Die Sammlung war so erfolgreich, dass daraus eine dauerhafte Initiative wurde.

Fast 64 Jahre später ist „Brot für die Welt“, das am 1. Advent unter dem Motto „Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft“ zur diesjährigen Weihnachts-Spendensammlung aufrief, weltweit entwicklungspolitisch tätig. In über 90 Ländern werden 1800 Projekte mit 277 Millionen Euro finanziert und unterstützt, berichtete die Präsidentin Dr. Dagmar Pruin in ihrer Bilanz. 63 Millionen Euro kamen 2021 durch Spenden und Kollekte zusammen, 60 Millionen gab die evangelische Kirche und fast 165 Millionen Euro kamen aus dem Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Almosen sind keine Lösung

Die Zeiten, wo mit einer „Hungerhand“ für ein wenig Brot geworben wurde, sind lange schon Geschichte. Nur akuten Hunger stillen ist ein Almosen, keine Lösung. Heute geht es für „Brot für die Welt“ um globale Gerechtigkeit. Der Kampf gegen die Folgen des Klimawandels für die Ärmsten gehören ebenso dazu wie der Einsatz gegen Kinderarbeit und für Bildung, für Menschenrechte und Gleichstellung, oder Kritik an ungerechten Handelsbeziehungen.

Niemand müsste hungern, niemand darben, niemand verzweifeln Pfarrerin Dagmar Pruin

„Die Welt muss gar nicht auf den Kopf gestellt werden, damit uns Gerechtigkeit und Frieden blühen - es ist doch alles da. Wir produzieren die 2,5-fache Menge an Lebensmitteln, die wir bräuchten, um alle satt zu bekommen“, sagte Pfarrerin Dagmar Pruin am 1. Advent: „Niemand müsste hungern, niemand darben, niemand verzweifeln.“ Für das Hilfswerk, das seine Zentrale am Berliner Hauptbahnhof hat, arbeiten rund 570 Menschen – die meisten in Deutschland, während weltweit die unterstützten Partnerorganisationen ihre eigenen Mitarbeiter*innen haben. Die regionalen Schwerpunkte sind Afrika und Asien.

Starke Projekte, starke Aktive

Die Liste der außergewöhnlichen Projekte, der großen Erfolge und beeindruckenden Persönlichkeiten ist lang. Dazu gehört etwa Vandana Shivas. Die Trägerin des alternativen Nobelpreises kämpfte in Indien erfolgreich gegen die Saatgut-Multis und sorgt dafür, dass mit traditionellem Saatgut die Bauern ihre Familien besser versorgen können und zugleich die Biovielfalt erhalten bleibt. In Mozambique sorgt Carolina Matavele dafür, dass Kinder in die Schule gehen können, im Sozialzentrum verpflegt werden und eine Ausbildung machen können, anstatt auf der städtischen Müllhalde als Lumpensammler aufzuwachsen. Auch der Friedens-Nobelpreisträger von 2014, Kailash Satyarthi, lobt „Brot für die Welt“. Die Organisation habe von Beginn an seinen Kampf gegen Kindersklaverei und Kinderarbeit in Indien unterstützt.

Die Corona-Pandemie, eine wachsende Zahl von klimawandel-bedingten Katastrophen und auch der Ukraine-Krieg hat die Notlage in vielen armen Ländern der Welt weiter verschärft. Die Präsidentin Dagmar Bruin will sich davon nicht entmutigen lassen: „Gerade in der Krise wachsen Menschen über sich hinaus.“ Helmut Gollwitzer würde ihr zustimmen. Der Theologe, der jahrzehntelang gegen die Aufrüstung kämpfte, und von den sogenannten Realisten als weltfremd verspottet wurde, durfte jedenfalls den Fall der Mauer und das Ende des Wettrüstens erleben.

Mehr Infos gibt es hier.

Zur Startseite