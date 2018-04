Wegen des Verdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung hat die Bundesanwaltschaft am Dienstag die Wohnungen von vier Beschuldigten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen durchsuchen lassen. Ziel der von ihnen gegründeten Vereinigung soll es gewesen sein, "den Nationalsozialismus in Deutschland zum Wiedererstarken zu verhelfen", wie die Karlsruher Behörde mitteilte.

Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen eint die Beschuldigten eine nationalsozialistische Gesinnung. Vor diesem Hintergrund sollen sie sich spätestens Anfang 2017 unter dem Namen „Nordadler“ zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel soll es gewesen sein, dem Nationalsozialismus in Deutschland zum Wiedererstarken zu verhelfen. Dazu haben sie auch bislang aber noch nicht näher konkretisierte Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen. Die Beschuldigten sollen sich bereits bemüht haben, Waffen, Munition sowie Materialien zum Bau von Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen.

Razzia sollte klären, ob "Nordadler" schon über Waffen verfügte

Die heutigen Durchsuchungen dienten laut der Bundesanwaltschaft dazu, die bestehenden Verdachtsmomente zu erhärten. Insbesondere sollte geklärt werden, ob die Beschuldigten bereits über Waffen oder sonstige Gegenstände zur Anschlagsbegehung verfügen.

Die mit der Razzia beauftragten Landeskriminalämter Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Thüringen zogen für den Einsatz ihre jeweiligen Spezialeinsatzkommandos (SEK) hinzu. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Niedersachsen.

Mehr zum Thema Rechtsextremismus Razzien gegen Reichsbürger in mehreren Bundesländern

In den letzten Wochen und Monaten kam es bereits mehrmals zu Razzien gegen Rechtsradikale und Reichsbürger. (Tsp,AFP)