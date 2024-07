Bundeshaushalt 2025 SPD würgt Mitgliederbegehren ab

„Das Begehren bringt uns an den Rand der Handlungsfähigkeit und gefährdet unsere Regierungsfähigkeit“, schrieb der SPD-Fraktionsvorsitzende in einem Brief an alle SPD-Abgeordneten. „Ungewöhnlich und unfair gegenüber der Gesamtfraktion und auch mir gegenüber“ sei das Mitgliederbegehren, urteilte der SPD-Fraktionschef. Er klagte über „konspirative Sitzungen“, warf den Initiatoren einen „schweren Vertrauensbruch“ und „Feigheit“ vor.

Das war vor 20 Jahren, der Fraktionschef hieß Franz Müntefering, die SPD zählte 700.000 Mitglieder. Das damalige Mitgliederbegehren wandte sich unter dem Motto „Wir sind die Partei“ gegen die Agenda 2010 der rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD). Zwölf SPD-Bundestagsabgeordnete machten dabei mit. Die Sache hatte am Ende keinen Erfolg, entwickelte dennoch Sprengkraft.

Gemessen daran, erweist sich der jüngste Vorstoß für ein weiteres Mitgliederbegehren zum Bundeshaushalt 2025 als weniger wirkungsvoll. Die SPD-Spitze erklärte am Montag das vom „Forum Demokratische Linke 21“ (DL 21) angestrebte Mitgliederbegehren für unzulässig.

„Gravierender Eingriff in freies Mandat“

Mit der Initiative „würde in gravierender Weise in die freie Mandatsausübung nach Artikels 38 des Grundgesetzes eingegriffen“, heißt es in einem Gutachten, das dem Tagesspiegel vorliegt. Die Funktionsfähigkeit einer Regierung könne „nicht durch einen Mitgliederentscheid einer der Regierung angehörenden Partei aufgehoben werden.“

Mitgliederbefragung bzw. Mitgliederbegehren/Mitgliederentscheid seien ein geeignetes Instrument zur innerparteilichen Willensbildung, heißt es in dem zweiseitigen Gutachten, „bis zur Entscheidung des zuständigen Gremiums“, etwa eines Parteitages. Dies gelte jedoch nicht für bereits abgeschlossene Vereinbarungen der Partei. „Denn sonst wäre erfolgreiches und berechenbares Regierungshandeln nicht mehr möglich.“

„Keine Vorgaben für frei gewählte Abgeordnete“

„Den frei gewählten Abgeordneten können durch eine Mitgliederbefragung keine Vorgaben gemacht werden“, sagte die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken am Montag. Sie verwies darauf, die DL 21 sei „keine Organisation der SPD“, die Initiative sei nur von „drei Mitgliedern“ der SPD ausgegangen.

Die DL 21 hatte Mitte Juni ein Mitgliederbegehren beantragt, das sich in den laufenden Verhandlungen für den Bundeshaushalt 2025 gegen Kürzungen in den „Bereichen Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie, Bildung, Demokratie und Entwicklungszusammenarbeit“. In dem Antrag heißt es: „Die Partei ruft die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion auf, einem Bundeshaushalt nur unter diesen Maßgaben zuzustimmen.“ Unterstützt wurde das Projekt von den Jusos, den SPD-Frauen und der SPD-Senioren-Organisation AG 60 plus. Etwa 30 SPD-Bundestagsabgeordnete tragen es mit, heißt es in DL-Kreisen.

Esken kandidiert erneut für den Bundestag SPD-Co-Chefin Saskia Esken, 62, hat ihre Entscheidung verteidigt, abermals für den Bundestag zu kandidieren. Die Zeiten seien anders als 2020, als sie ihren Rückzug nach dieser Wahlperiode (2021–2025) angekündigt hatte, sagte Esken am Montag in Berlin. Ihr Kreisverband unterstütze ihre Kandidatur. Esken gab zu, dass ihre jüngste Ankündigung vom Juni ein Widersprich zu ihren Äußerungen von 2020 darstellt. Der Sozialdemokrat und Ex-Amtschef im baden-württembergischen Integrationsministerium, Manfred Stehle, hatte Esken in der „FAZ“ einen „Wortbruch“ vorgeworfen. Esken beschädige ihre „persönliche Glaubwürdigkeit“ und schade der SPD, sagte Stehle. Esken hatte 2020 mit Blick auf ihre Bundestagskandidatur 2021 gesagt: „Danach bin ich raus. Ich bin dann ja im Rentenalter.“ Bei der Bundestagswahl 2021 holte Esken in ihrem Wahlkreis Calw 17,2 Prozent der Erststimmen. Bei den Zweitstimmen kam die SPD auf 18,8 Prozent. (dfs)

Die DL 21 zeigte sich nach der Entscheidung der Parteiführung enttäuschend. „Es wäre eine sehr gute Möglichkeit gewesen, die Mitglieder zu beteiligen und den Druck auf die FDP zu erhöhen“, sagte der Vorsitzende, der SPD-Abgeordnete Erik von Malottki.

In SPD-Kreisen wurde die Entscheidung der SPD-Spitze mit dem Hinweis relativiert, allein der zeitliche Ablauf spreche gegen das Projekt eines Mitgliederbegehrens.

Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) verhandeln seit Wochen über den Haushalt 2025. Die Ampelkoalition hatte eine Verabschiedung des Haushaltsentwurfes im Kabinett für den 3. Juli geplant, dieses selbst gesetzte Ziel aber verfehlt. Scholz sprach jüngst von einer Einigung „im Juli“. Nun wird über eine politische Einigung in dieser Woche spekuliert, und mit einer Kabinettsbefassung am 17. Juli.

Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dürften ein Interesse daran haben, mit konkreten Haushaltszahlen zum Nato-Jubiläumsgipfel nach Washington zu reisen. Dieser findet vom 9. bis 11. Juli statt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von Ende 2023, das die Schatten- und Nebenetats für nicht zulässig erklärt hatte, verengt den Spielraum der Ampelkoalition. SPD und Grüne wollen die in der Verfassung verankerte und vom Koalitionsvertrag verteidigte Schuldenbremse abschaffen oder aufweichen. Die FDP ist dagegen. Die Schuldenbremse begrenzt die geplante weitere Verschuldung des Bundes.

Olaf Scholz übrigens kämpfte schon vor 20 Jahren, als SPD-Generalsekretär, gegen das damalige Mitgliederbegehren. In aller Klarheit verteidigte er Schröders Agenda 2010, und warb für eine Reform des Sozialversicherungssystems. Der deutsche Sozialstaat, schrieb Scholz 2003, verkörpere die „weitgehend vergangene Industriegesellschaft“. Halte die SPD am Status quo fest, so Scholz, gerate sie in die „Situation von Schiffbrüchigen auf einer Eisscholle, die immer neue Menschen aufnehmen, während ihnen gleichzeitig der rettende Grund allmählich unter ihren Füßen dahinschmilzt.“ (mit dpa)