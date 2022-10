Bundespolizei ermittelt Bahn-Chaos war Sabotage-Akt

Ein Sabotage-Akt hat am Samstag zu chaotischen Verhältnissen bei der Bahn in Norddeutschland geführt. Stundenlang standen alle Züge still, unzählige Fahrgäste strandeten an den großen Bahnhöfen wie Hannover, Hamburg und Berlin. „Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

